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07/10/2022

股市暴力反彈能否持續？

#港股 #加息預期 #美元
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  • 溫天納

    溫天納

    溫天納為資深金融及投資銀行家，現任投資銀行高層，為中國高校聯金融協會創會副主席、香港證券專業學會委員會成員及歷任中國人民大學商學院榮譽講座教授及交銀國際創始董事總經理，在過去20年當中在内地和香港曾獲多項券商和投行界的獎項。

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    本欄每周四更新

　　這幾周利率及匯率變化一直煎熬著投資者，股市深度調整後，一度因市場憧憬加息速度減慢後，出現暴力反彈，投資者不禁懷疑是否應該重新入市？

 

(資料圖片)

 

 

　　此前的反彈主要源於市場對環球加息預期擔憂下降，導致資本市場馬上大幅飆升，疊加此前內地減息降稅等利好刺激，港股一度擺脫美國加息的陰霾。

 

　　的確，港股估值已經逼近歷史低點，很多板塊及個股值得留意，但是美國加息的步伐並未改變，更遑論要減息。在藍籌板塊中，銀行股受淨息差受壓等因素，呈現波動。

 

　　聯儲局加息繼續，內地假期尚未結束，暫時南向資金尚未啟動去支撐港股，導致暴力反彈後，股市氣氛仍存在弱勢。不過，正如筆者所言，部分板塊到了歷史極端估值低點，具備較大的投資價值。

 

　　從美國經濟數據來看，筆者預計加息壓力仍將繼續，內地假期即將結束，屆時南向資金將全方位流入。儘管內地資金未到，但港股仍吸引資金流入，觀望情緒雖然依舊存在，投資者在謹慎中，亦不忙積極布局。

 

　　此前，美元指數一度創下20年以來歷史新高，在聯儲局連續加息的背景下，美國利率水平同步達到近年來新高。隨著俄烏衝突以及歐洲能源危機形勢趨緊，美元持續回流美國，儘管近期美元一度回落，但政治形勢仍有機會推高美元指數。

 

　　就港股市場而言，無論是恆生科技代表的資訊科技業，抑或可選消費、航空交運龍頭，目前估值都相當吸引。筆者認為存在長期配置的吸引力，不過，觀察仍須持續，始終對於後續中概股監管合作、出口下跌的強度和持續時間，仍存在若干不確定性。

 

　　無可否認，經歷深度調整後，資本市場已經已經過份悲觀，若然中概股監管合作、內地經濟復甦、出口下跌等預期出現扭轉，在云云因素當中，最終若能出現一至兩個積極變化，加上港股早已飽受低估值影響，筆者估計優質資產將存在未來的改善。

 

　　國慶期間，港股流動性再度承壓，暫時沒有南下資金持續流入，始終對南向資金較為重倉的板塊及標的，構成壓力。不過，正如筆者多次提到，港股很多板塊已經處於歷史估值最低，風險最終將會消除，估值將會回歸。

 

　　在恆生指數進入歷史的極端值當中，投資者或將抱著愈跌愈買的階段，銀行地產在經歷深度調整後，一般會呈現反彈。不過，相對傳統低估值藍籌股和金融地產板塊，投資者將更看重高股息的個股，特別是在目前環球利率均向上之際，將更具備競爭力去吸引資金的流入。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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