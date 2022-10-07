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關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

07/10/2022

香港不是沒錢，只是官員不作為

#外匯儲備 #共同富裕 #香港經濟發展
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　　「有朋友說政府在疫情花了那麼多錢，怕將來甚麼也沒有，故提早一年退休，把教師強積金提取出來。」

 

　　「大家都怕政府把錢花光了，驚政府沒有足夠錢給公務員長俸。」

 

　　大學同學聚會，講移民潮講到香港人像走光了；講政府用在防疫抗疫等支出，講到好像倒水般花光了，但現實是這樣嗎？

 

　　說這些話的人，真的無知。

 

　　這個2022-2023財政年度，政府確實是有1000億元赤字，但不要給1000億這數字嚇壞，搞到大家都怕得要死。把錢儲起來，就是為了不時之需。疫情重創香港經濟同時，亦為香港帶來許多支出，例如防疫檢疫的費用，例如支援企業不裁員等費用，這些錢是救急，應該用。

 

　　3年疫情，3年赤字。聽起上來，政府花了很多錢，但現實世界是：究竟我們儲了多少錢？

 

　　似乎沒有太多人知道。

 

　　簡單的說，政府有三個戶口：

 

　　第一是財政儲備，像銀行的活期存款，隨時要用，現時有8000億左右；

　　第二是未來基金，像銀行的定期存款，有必要時用，現時接近4000億；

　　第三是外匯儲備，像銀行的投資理財，為長遠需要而用，現時有3.5萬億。

 

　　我們合共約有4.7萬億，若均分給全港730萬市民，不論年齡，每人可分到65萬左右。這個是甚麼數目？當然我不是說要分了它，而是反映它的價值。

 

　　但我們仍要問究竟佔我們最多儲備的外匯基金，目標是甚麼？

 

　　當我們提到外匯儲備是，不管是那一任財政司司長總會說這些不能用的，因為這是我們作為抵禦全球金融危機時的盾牌。但問題不在於這些錢的作用，而是究竟需要多少儲備才叫做夠？

 

　　看看這個數字：

 

 

　　當然20年前，財政司司長曾蔭權說外匯基金不能動， 10年前財政司司長曾俊華說外匯基金不能動，兩年前財政司司長陳茂波說外匯基金不能動。問題是1萬億港元不能動、兩萬億又不能動、3.5萬億時又不能動，究竟我們應該要有多少外匯儲備，才叫做夠？

 

　　當我們外匯儲備是全球排第三， 700萬人城市的儲備排在14億中國人和1億3千萬日本人後面時，這是我們的驕傲，但同時究竟我們究竟需要多少外匯儲備才叫做安全？

 

(資料圖片)

 

 

　　香港有很多問題急需解決，除開經濟發展單一以外，於小市民言，房屋供應、貧富差距和退休保障是一個社會應該要搞好的事。看看14億人的國家，前年已經全國脫貪，現在跨步邁向共同富裕目標；難為我們叫國際大都會，卻有80歲老人家在街市執紙皮，在深水埗排隊攞救濟飯，還有$35兩餸飯成行成市⋯⋯

 

　　希望新政府官員，有國家「十四五規劃」的遠見和承擔，為港人建立一個「共同富裕」的社會來。

 

 

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