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07/10/2022

《MakeMoney》2023年應該投資乜？個世界變到難以想像！

#理財 #MakeMoney #太空旅行 #元宇宙 #虛擬世界 #電動車
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　　話咁快2022年就剩返唔夠三個月，今年都算係投資界最難捱嘅一年，全球股市下跌，樓價下滑，油價高企，通脹同加息問題困擾，相信今年大家盤數仲係正數的話，都已經好叻仔！預備踏入2023年，究竟未來一年會有乜投資主題呢？今次MakeMoney就同大家預視一下2023應該會有咩投資概念出現，原來個世界變到難以想像！

虛擬世界將成主流，肉身精神將會分離？

　　過去20年其實有不同嘅影視作品探討「虛擬世界」，最出名例如《The Matrix》又或者《黑鏡》等，其實虛擬世界都唔係咩新鮮事，哪怕我地而家玩緊嘅電玩遊戲，都屬於虛擬世界嘅一種，關鍵在於點樣將虛擬世界同現實世界嘅資產互相打通。


　　今年熱話應該就係NFT遊戲《SAND》同埋虛擬貨幣SAND COIN，令人意識到虛擬世界原來已經進入主流化，加上唔少大企業都已經進駐《SAND》，包括買入NFT土地，所以投資虛擬世界應該係下年甚至未來幾年嘅熱門產品！不過，仲有好多關於倫理道德問題仍然未有定論，例如係元宇宙入面犯法，究竟應唔應該受到懲罰？虛擬世界如果幫到現實世界洗黑錢，又應該點解決？


　　但可以肯定嘅係，人類從元宇宙開始，慢慢就會將肉身同精神分離，會唔會變成《The Matrix》咁好打呢？

交通、智慧城市、汽車自動化將會成主流

　　隨著電動車開始成熟，香港都開始跟隨內地步伐，積極推動電動車發展，加上全球已有逾130國宣示2050年以前達成淨零排放，燃油車退休只係時間問題；而電動車除左使用潔淨能源之外，另外一個賣點就係「自動駕駛」（Autopilot），有唔少分析相信，呢個技術將會成為未來交通嘅主流，但係需要一定程度嘅科技城市先配合到。


　　所謂「交通科技城市」係講緊「車聯網」概念，每架車必須連接網絡之餘，車與車之間都成為一個「信號」，而路面上每一架車行去邊、行幾快，都係透過車聯網去控制，從而減少汽車擠塞、交通意外等。


　　所以下一年汽車主題，除左電動車之外，都包括晶片技術、車聯網技術，當然電池、道路類公司，都會成為投資重點啦！

太空科技進入新領域，商業旅遊將會越頻繁


　　英國維珍集團創辦人布蘭森（Richard Branson）、亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）都已經做過「太空旅客」，意味太空商業旅行推出日子將會好快，雖然門票都講緊幾十萬甚至幾百萬一張，但隨住科技進步從而令到成本下降，幾萬蚊張「太空飛」都唔係話無可能！所以旅遊、航空公司都將會係未來主題。


　　其實中國都有探討過太空旅行可行性，中國「長征十一號」火箭首任總指揮楊毅強早前接受訪問時指，他樂觀預期，最快2025年內地有望開啟亞軌道太空旅行（一般指距地面二十至一百公里的空域），每人票價200至300元人民幣。雖然都講緊百萬元級別，但希望中國平民有生之年，都可以有機會一圓太空夢！

 

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