照顧者、家庭主婦重返職場！只能做兼職、臨時工？推動友善就業，政府、企業有責！

不少基層婦女因需照顧家庭，提早離開職場而便可騰出更多時間。子女長大後，基層婦女或會打算重新投入職場，但又需同時兼顧照顧家庭的責任，或只能從事兼職或時間較彈性的臨時工作，局限了她們的選擇。

（圖片由作者提供）

有見及此，香港婦女中心於2019年起展開「共建婦女職場新動力」計劃，提供完善的培訓就業階梯，配合婦女友善的措施，針對基層婦女就業的問題。除了提供不培訓課程讓婦女可更容易重投職場，計劃亦與不同行業的僱主合作，推動企業提供婦女友善的工作職位及完善的事業階梯，如彈性上班時間、職位共享、家庭照顧假等，讓婦女同時兼顧家庭照顧及事業發展。

疫情下學校停課、轉為以網上形式授課，高峰期時社區託管機構大多暫停服務，部分基層婦女無奈被迫停工留家照顧小朋友。面對以上情況，有機構建議政府可制定長遠兒童照顧者政策，包括設立兒童照顧者津貼（低收入家庭）提供補助、推行學校託管、增加社區保姆津貼、提供多元化就業支援婦女中心等措施，支援基層婦女。

除了照顧幼童，有機構亦倡議政府應全面制定家庭友善政策，以便在職人士照顧家中長者或殘疾人士。其實有部分企業已推行照顧者友善就業措施，例如僱員可按需要彈性上班、設半職職位、有薪或無薪的照顧假。

總結而言，政府可立法推行各項照顧者友善措施，一方面減輕照顧者金錢上的壓力，同時亦為僱主保留人才，對社會發展非常重要。