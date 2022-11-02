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02/11/2022

【人生好難】打開包裝失敗照大賽，這確定不是設計不良還是手殘QQ?

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    閒時最喜歡在網絡閒逛，搜尋新奇有趣的事物與人分享，為大眾提供無限的歡樂泉源，可以隨時鬆一鬆。

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                                  其實開包裝苦手這件事每天都有人發生，可能你維持了一天努力不讓自己心情不美麗，但最終常常在開包裝這邊破功，講出你今天第一句三字經XD

 


圖片來自：@arrows_5G

 

 

 

 

 

▼大家以為開包裝失誤這種事只是偶然嗎？有網友可以試給你看，連續三次開包裝都可以NG的情況

圖片來自：@ANFINI_MDKDfan

 

▼像這種零食包其實很容易失誤，有網友乾脆直接從底部開始破壞，這樣就不會有被零食羞辱的感覺()

 

圖片來自：@_AX_llk_

 

 

▼網友表示：我都不知道這個原來是可以分離的．．．

圖片來自：@T_Rog_mt

 

▼還有像是這種盒裝冰淇淋，撕開包裝也是會常常發生NG狀況，讓你有一種中了陷阱的感覺

 

圖片來自：@bomupuri_pad

 

 

 

 

 

▼跟整個包裝紙撕開結果等於沒撕的情況比起來，這種狀況也頗讓人感到絕望

 

圖片來自：@se3490a

 

 

 

 

 

 

 

▼跟上述狀況比較起來，或許這種撕了一半的情況已經是好的了！？

 

圖片來自：@MouSonnaZiki0_0

 

 

▼這不是爽，這是不爽

 

圖片來自：@apple_ongeki

 

 

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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