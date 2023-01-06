  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
鬆一鬆
我家私房菜Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On料理NatFix陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本

06/01/2023

【詼諧幽默】30條網路搞笑句子 忍不住想發朋友圈

  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 通通

    通通

    閒時最喜歡在網絡閒逛，搜尋新奇有趣的事物與人分享，為大眾提供無限的歡樂泉源，可以隨時鬆一鬆。

    鬆一鬆

    本欄每周更新

 

一、別人的臉是七分天注定，三分靠打扮，你的臉是一分天注定，九分靠濾鏡。

 

二、媽媽說過，不要早戀，你現在談的，以後都是別人的老公，我一聽，哎喲，別人的老公，想想就刺激。

 

三、能夠從數十億的兄弟姐妹中脫穎而出，那隻能說明你真的是最傻的一個，他們都知道活在人世間是不容易的。

 

四、和老婆吵架了，事後很後悔不該不讓著她，想送她一個項鍊哄哄她，可是又不知道買多長的。於是，晚上趁老婆熟睡的時候偷偷拿繩子在她脖子上量，結果，她醒了。

 

五、什麼叫萬死不辭？大概就是每天被氣死一萬次，但仍然不辭職。

 

六、以前認為窮不過三代的意思是，窮到三代以後就不會再窮了，長大後才知道窮到第三代已經窮的連媳婦都娶不到了，也就沒有第四代了。

 

七、以後呀，我們要是有幸在一起了，我們家務活一定要分工明確，你收拾屋子，我收拾你。

 

八、其實世界上最不忠心的就是錢，說好的一起出門，但它最後卻不跟我一起回來，真是枉費我掏心掏費的對它！

 

九、高三去銀行辦卡，櫃檯給我一張單子，我填的證件類型是：長方形。

 

十、一般長得好看的妹子撒個嬌就能搞定的事，我都得靠威脅。

 

十一、現在銀行卡我連密碼都不想設置了，用六位數字去保護兩位數的存款，想想都心累。

 

十二、是媳婦重要還是遊戲重要？當然是媳婦重要，所以我只敢打遊戲，不敢打媳婦。

 

十三、別再抱怨你在十四億人中找不到一個對的人了，考試時你選擇題四個選項都找不到一個對的。

 

十四、命裡有時終須瘦，命裡無時胖成球，今朝有酒今朝醉，明日更肥明日憂。

 

十五、如果，你在平安夜沒收到蘋果，聖誕節沒收到禮物，請不要傷心也不要難過，接下來還有元旦，還有春節，還有情人節，慢慢的你就會習慣了。

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

我要回應

更多鬆一鬆文章

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk