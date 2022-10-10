  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

10/10/2022

遙距診症派藥 醫管局冀2年內擴至所有專科 綫上跨科醫生會診免輪候

#遙距醫療服務 #醫管局 #電子病假紙
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】疫情令港人及醫療機構體會遙距醫療將成新趨勢。醫管局自2019年底至今，已向逾4.5萬人次提供多元化遙距醫療服務，包括視診和外展服務等。今年8月更與鄉委會合作，助居大澳的8旬婆婆接受視診，免卻長途跋涉覆診。

 

彭育華（左）指遙距醫療同受醫管局專業指引規管，質素與傳統服務無異，旁為黃立己。

 

　　醫管局冀在1至2年內把遙距診症及派藥服務等擴至聯網所有專科，並提供電子病假紙、及推動跨專科合作，讓病人不用排期，便可在線上即時獲專科醫生會診意見。

 

「HA Go」流動應用程式推出至今近3年（資料圖片）

 

　　由2019年底12月推出「HA Go」流動應用程式至今近3年，醫管局已向逾4.5萬人次提供多元化遙距醫療服務，包括為逾2萬人次作醫生視診、線上外展服務助逾1.4萬人次、及分別為5,000及6,000人次提供遙距專職醫療，以及護士診所、精神科日間醫院服務等。面對第5波疫情嚴峻，系統亦新增功能，讓新冠患者預約指定診所或視診，以及在即日或翌日送藥到戶。

 

3年逾4.5萬人次使用遙距醫療

 

　　該局醫療信息主管彭育華憶述，當時僅有1至2周籌備指定診所的線上服務，幸順利增大眾對遙距醫療的接受度。她指，遙距醫療同受醫管局專業指引規管，質素與傳統服務無異，惟新冠患者外，暫只有經醫護人員挑選、病情穩定和不需接受臨床檢查的病人可參與。

 

　　該局總行政經理（聯網運作）黃立己稱，遙距外展服務可讓醫護「有時間睇多幾間院舍嘅病人」，而遙距藥物諮詢則有助藥劑師了解重複配藥者的狀況，局方今年8月更與大澳鄉委會合作推遙距醫療先導計劃，方便偏遠地區病人。

 

居離島長者 免舟車勞頓

 

　　患內科疾病的8旬陸婆婆便是計劃首名參加者，她以往需定期由大澳遠征至北大嶼山醫院老人科覆診，且每次需待子女請假回家接送，但在鄉委會職員協助下，她早前到鄉委會辦公室內接受視診，毋須再舟車勞頓。

 

　　黃說，局方已跟梅窩鄉委會商議推出類似計劃，冀在1至2年內把遙距醫療及派藥服務，擴至聯網所有專科。另正研究推出電子病假紙及到診證明書，以及探討跨專科合作，如當普通科醫生認為病人要諮詢骨科醫生意見時，可不用排期，即時在線上聯繫，完善遙距醫療配套。

 

 

轉載自: 晴報

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#遙距醫療服務 #醫管局 #電子病假紙

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk