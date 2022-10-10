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10/10/2022

葵涌過渡屋「喜盈」料明年完工 220伙獨立廚廁

#過渡組合屋 #社協 #喜盈
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　　【晴報專訊】全港逾22萬人租住劏房等不適切居所。社區組織協會繼首個過渡組合屋「喜信」於今年初起陸續入伙後，第二個位於葵涌油麻磡路及昌榮路交界的組合屋項目「喜盈」，亦將於明年完工，一棟四層高可提供220個單位，可提供獨立廚廁，預計有700名基層受惠。

 

單位內備有獨立廚廁，特大窗戶保證採光和通風。

 

　　社協正籌備建第三個過渡組合屋，將位於柴灣，以滿足更多市民迫切住屋需求。

 

　　社協向政府租用葵涌油麻磡路及昌榮路交界的一幅土地，佔地約4,700平方米，以組裝合成法興建過渡性屋「喜盈」，一棟四層高樓宇可提供220個單位，當中包括216個1至2人單位、以及4個3至4人單位，預計2023年完工入伙，700名市民受惠。

 

單位內備有獨立廚廁，特大窗戶保證採光和通風。

 

　　社協副主任施麗珊表示，單位有獨立廚廁，可保障入住居民每人擁有不少於7平方米的居住面積，不適用放置組合屋的土地，將會規劃成共用空間，期望打破社群孤立。

 

　　欲申請者俞女士指，已輪候公屋逾6年，一家三口居住劏房，因子女逐漸長大需要私人空間，惟有「捱貴租」搬到更大的劏房，形容情況「好慘，惟有慳慳埋埋」，望能透過是次項目改善生活環境，實現「上樓」的願望。

 

　　社協指，如符合居住資格，居住者須繳交低於市價租金，一般沒領綜援而有工作的家庭，租金將等於入住租戶的每人每月工資的四分之一，如2人家庭收入共1萬，每月須繳付2,500元租金；若沒工作已申請綜援家庭，則每月須繳付最高綜援現金津貼金額的租金。

 

社協籌備柴灣過渡屋

 

　　今次為社協第二個組合屋項目，首個組合屋項目「喜信」今年1月底正式投入服務，而社協亦正於柴灣常安街籌備第三個組合屋項目。

 

　　對有消息指今年《施政報告》將提出將方艙醫院改建成過渡性房屋，料提供2,700個單位。施麗珊指，推行過渡性房屋為德政，應將過渡性房屋計劃納入長遠房屋政策。

 

 

轉載自: 晴報

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