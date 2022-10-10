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10/10/2022

《膠戰SSP》被爆屙塞馬桶 呂爵安「復出」狂吸2500爵屎留言

#膠戰SSP #MIRROR #呂爵安
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　　【晴報專訊】ViuTV節目《膠戰SSP》原定八月播出，但因男團MIRROR演唱會事故而押後，至前晚重見天日。「6膠」狂爆笑彈冧觀眾，有份主持的MIRROR成員呂爵安（Edan）前晚激罕「上水」宣傳，一夜間狂吸逾2,500個留言及逾6.7萬likes，「爵屎（Edan粉絲）」跪求《膠戰S3》早日開拍。另外，鏡仔宣布今日推出新歌《WE ALL ARE》，正式結束休團期。

 

 

　　由「6膠」呂爵安、魏浚笙（Jeffrey）、劉沛蘅（Hillary）、岑珈其、黃正宜（阿正）及徐浩昌（肥腸）主持的《膠戰SSP》前晚播出，眾人齊集海洋公園冒雨拍攝，狂派笑彈。首先，「6膠」分成兩組玩過山車，畏高的珈其與Edan未玩已一臉「驚樣」，二人與Jeffrey開始前先互錫面珠打氣。他們玩過山車時嚇到狂嗌，非常搞笑，Edan玩完後嬲爆稱︰「我胃抽筋呀！」珈其則驚到由單眼皮變成雙眼皮。

 

（左二起）Edan及岑珈其頂硬上玩過山車，醜態盡現。

 

肥腸徒手通渠夠偉大

 

肥腸（左）在刨西瓜遊戲中，竟輸給嬌小的阿正。

 

　　及後眾人玩遊戲「答咗嘢試吓唔好撞」，問到「去廁所無廁紙搵邊位膠人救你」，珈其選擇向肥腸求救，更大爆Edan曾如廁後塞爆馬桶：「有人屙塞咗屎坑，成個廁所勁多紙巾，肥腸竟然用手通咗。」肥腸亦為Edan「澄清」說：「回憶番上次我幫佢通屎坑事件…不過當時個屎坑無屎嘅！」至於Edan因選擇找Hillary到廁所營救，被眾人稱為「鹹濕Edan」。而Edan玩水槍對戰時，將一桶清水「兜頭淋」阿正，阿正亦乘機大講有味笑話。

 

（左起）三位輸家阿正、Edan及Hillary齊齊做花面貓。（IG圖片）

 

MIRROR今日推出新團歌

 

6膠的終極合照廣告燈箱，吸引不少粉絲專程到尖沙咀打卡。（晴報圖片）

6膠的終極合照廣告燈箱，吸引不少粉絲專程到尖沙咀打卡。（晴報圖片）

 

　　「6膠」玩四個遊戲後，結果由珈其勝出，穿上高級浴衣扮靚仔，其餘五人則要化醜妝，一同拍攝大合照。合照由昨日起，一連五日在尖沙咀九龍公園巴士站的燈箱展出，首日已吸引大批粉絲前往打卡。另外，「6膠」前晚紛紛在IG發帖宣傳，因MIRROR休團而「深潛」的Edan，相隔兩個月後再出post，上載「6膠」的醜怪及靚靚團體照，並留下一家人及心心Emoji，似乎心情不錯；Edan「現身」亦狂吸爵屎留言打氣。至於阿正亦感性說：「由凌晨三點半一直踩到深夜12點，呢種瞓身、呢種熱血，對膠戰少啲愛都做唔到。」另外，MIRROR昨晚突然宣布，今日推出新團歌《WE ALL ARE》，正式結束為期兩個月的休團期。

 

前日岑珈其出席釜山電影節，乘機向《魷魚遊戲》韓星朴海秀集郵。（IG圖片）

 

轉載自: 晴報

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