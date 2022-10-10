應對今次熊市，投資者可以有甚麼策略？80年代美國投資大賽冠軍、被譽為「投資怪傑」的大衞．瑞安(David Ryan)認為，以下5個策略可能有幫助：

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一、不要輸掉太多本金。Ryan忠告投資者，不要把牛市賺到的錢輸光，熊市目標是保本。熊市波動大，容易輸晒之前所賺到的，甚至輸凸，所以要嚴守止蝕，及早止蝕或止賺。熊市中，若盈利10%至15%時，及時止賺便好，因股價在熊市頂部波動很大，很快便會輸凸；如見市場勢色不對，便要盡快套現，寧願無貨，只持現金。

Ryan指出，自1928年以來，平均每4年便出現1次熊市或調整市，我們早晚會遇上。由於熊市目標是保本為上，故要做好風險管理，有良好紀律，嚴守止蝕位。

二、關注技術面而非基本面。技術面是指股價走勢會靠前；基本面通常滯後，現時股價往往只反映未來3至6個月的基本面。因此，如你看到股價、指數開始不尋常地下跌，即基本面可能已改變了。所以當股價、指數下跌時，不要關注已公布的基本面，因已是歷史；更多關注技術面，才可以令自己免於虧損。

其實Ryan是基本面的專家，非常注重基本面，所以他不會買只符合技術面的股，反而一定要技術面形態，加上基本面好，他才會買。但Ryan不會等基本面變差才離場，因基本面數據公布已滯後，股價已跌了一大截了。然而，基本面的優點是:長期基本面增長，會帶來股價更長時間的上升，那些長升的股票往往有一個非常長期的基本面增長。

基本面陷阱：時間差

有很多基本面看似差，但技術面好的股票，同樣會先升了很多，這是因為市場未察覺到基本面已變好。而當股大升一輪之後，投資者才會發現，它好的基本面開始出現好轉了，這反而就錯過了這一輪的升浪。

另一種情況是，基本面還未轉差，股價或指數就開始大跌，例如恒指就經常提早一、兩季便開始跌；過了一、兩季，各公司公布財報之後，投資者才發現，原來它的基本面變差了。可見基本面的最大缺點是:時間差。

今時投資者一周5天都能看到技術面，但基本面在港股6個月才公布1次，即代表技術面已經有180個交易日，資訊上有時間差。散戶投資者不是上市公司內部的人，公司有些消息甚至一般員工也不會知道，例如造假帳或研發新產品之類，散戶便需要很久才透過財報知道。待下次公布時，從技術面角度，已交易了很多天了。

要彌補時間差的問題，宜以技術面為主，基本面為輔，才能較即時應對市場變化，例如避過風險及抓住機會。資金在短期內流入、流出，必會在技術面上留下痕迹。

基本面好 技術面差:或藏風險

因此，當基本面好，而技術面卻開始不斷下跌、轉差，代表可能潛在未知風險，例如一開市就直接大跌，像阿里巴巴(09988)，見圖一。。阿里在跌了相當之後，唞唞氣，還繼續跌；最終至今共跌了N%。

可見其實是技術面開始變差，而真正大跌都會在技術面已先跌了一段時間之後。當財報出來不似預期時，便突然大跌。技術面看到假突破，或它一直下跌，投資者便大概知道，未來走勢或已差不多了。

另吉利(00175)，見圖二，也是從假突破後，不斷下跌，最後跌了逾半！但即使是最低點，吉利的財報還是不差，而股價卻跌逾半。以上技術面上不正常狀況是個警號:可能甚麼地方出了問題，尤其公布基本面良好，股價卻大跌時，就不應繼續相信它基本面和未來會有多好。如果好，資金又怎會沽？股價就不會跌一半或更多了。

三、認識熊市特點:大多數會有3階段(3波下跌)及踩3隻腳，其間會有幾次大反彈，騙投資者買貨，然後再創新低。無論是反彈或再跌，可注意個股和板塊的表現；大市指數下跌前，個股和板塊都會率先陣亡。

恒指周線圖（圖三）：下跌分3波進行，有3腳，市場已調整至一個看似相對安全的位置。之後，反彈了幾周(Ryan指個別反彈可長達15周，但大多不會這麼久)，然後再下跌。

四、不要嘗試撈底。不要在最低位撈，而是在適當的時機買。

恒指周線圖：當我們在左側抄底時，我們可能會愈抄愈低，而且其實也很多人也有很多人會抄這個底，卻遇上大跌，並繼續有非常多的人去抄底。

Ryan忠告，不宜看到大跌之後就急於進場，非常危險，而且會愈抄愈低；宜待它在底部建立完成，並反轉向上時才進場。因為剛大跌完，大市需要給時間調整，才有後勁持續升上。

大市試低點，很少會直接從底部拉上來，反而會再度試低點，再反彈；再試低，再反彈。也就是一些「踩腳震盪」的動作。調整完築底後才是適合的買點。Ryan指目標是抓到熊市尾聲的底部，不要左抄右抄，最好是等待市場真正見底。見右側「建底部盤整區」開始反轉向上時，才趁勢進場。總之是不要急，目標不是抄在最底部那天，通常市場是:試低→反彈→試低→反彈，可能會有2至3周反彈，要耐心等候。

五、現金為王。熊市下，不必依靠換股避險，直接持有現金是更好選擇；不要搞對冲、分散風險，無貨，是最安全又直接。投資者毋須一直在場內投資，其實持有現金也是一種操作。如果市場不就，大可離場。

熊市雖然總會有一些機會，但賺錢難，不如持現金，套現離場。回顧過去40年，Ryan稱他99%錢都是從牛市賺到的。熊市不能賺得多？他說他可能還蝕了點錢。Ryan保留了牛市賺到的大部分獲利，而他認為熊市就不要輸掉牛市贏來的錢。

Ryan說，很多人投資生涯陷入惡性循環:牛市賺錢，熊市蝕；再從牛市賺錢，又再度在熊市輸清。故他建議熊市不持貨，持有現金，並耐心等待機會出現，等大市築底，觀察成交變化，保持積極態度。

散戶持現金最安全

為甚麼說對冲、分散風險，不如無貨般安全又直接？機構投資者、基金經理通常會受限於資金龐大、流通性、法規等問題，他不能及時沽清，所以他們才要做對冲，或把資金轉到防禦性高的股票上去。但散戶資金不多，又沒有法規問題，想買就買，想賣就賣，故持現金對散戶會是最直接、最安全的方法。

在熊市做多，賺也細微細眼，如不熟手，不妨沽貨離場，場外觀察。熊市是最好的老師，趁熊市趕緊學習，才不會錯過下一個牛市的機會。

熊市最優先是保住資金，持現金是較好選擇。Ryan說從未看過悲觀主義者會在市場賺大錢，專注於下一個心水股票，不要深陷於過去。看過去市況已經結束的股票，哭股喪無用。

有人問Ryan現今投資及現金比例？他答約90%資產是現金，並指現在使用資金，幾乎都是試水溫用的:主要是想知道，市場好轉了沒有？開始反轉向上了沒有？Ryan提醒投資者，現在向上有很多壓力，必須非常小心。

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Ryan戰績:總回報近14倍

大衞．瑞安(David Ryan)師承首創「CANSLIM」法則的傳奇投資大師威廉．歐尼爾(William O'Neil)，並曾於其公司任職基金經理。Ryan曾於1985至1987年連續3年在「美國投資冠軍大賽」奪魁，期內總回報高達13.79倍。

投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。