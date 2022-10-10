新鴻基推行「無限有薪年假」政策！放幾個月都得？茶水姐姐都有份？有乜批假標準？

一場疫情，社會運作連帶企業管理方式及職場文化亦發生改變。新鴻基引入無限有薪年假政策，這個在職場引起不少討論的彈性人事管理模式，疫情下讓員工更有彈性，管理人在日常運作上亦更具挑戰。

新鴻基公司企業人才及文化主管車祉穎表示，部分工種同事若要放較長年假，會聘請臨時工。（彭振濠攝）

新鴻基有限公司以投資金融業務為主，由2018年已開始試行無限年假政策，在疫情間更成為常規政策。不過市場普遍認為，這類政策只是企業的一種包裝，實際上並不可行。該公司企業人才及文化主管車祉穎就表示，政策在實際執行。她本人今年亦曾經用有薪年假休息出遊，即使在隔離政策下仍可出外舒一舒氣，她亦分享了公司管理層及員工在新制度下的做法。

傳統企業管理慣於標準化，彈性上班、無限有薪年假的想法，往往予人過於寬鬆甚至「無皇管」的感覺。但車祉穎強調：「政策是希望人事管理更靈活及人性化，而員工亦不用經常擔心假期不足。」

批假3標準 做好事前溝通

香港人經常被認為喜歡上班，不輕易放假，突竟新鴻基的員工及管理層又如何跳出框框？

車祉穎坦言，除了她本人外，亦有其他部門同事放數個月假，公司對同事放假抱鼓勵態度，曾舉行多次簡介會，協助管理層了解如何批核及衡量年假申請，至今並無員工因為年假問題向人事部額外請示或討論。對於準則，車祉穎指前提是：（1）有否預先通知主管、（2）能否先做好手上工作及（3）理順同事間工作交接。她強調與以往的批假標準相若，並沒因為假期是「無限」而要特別處理。

員工離港探親 公司可配合

政策於2018年時開始試行，現時所有同事已可享用，包括辦公室的後勤同事如茶水部同事，無分高低。車祉穎特別點出，新鴻基有不少來自海外的員工，疫情下有同事需往外地或內地探親，他們都會使用無限年假政策。疫情期間面對不同的隔離措施，要在酒店或外地遙距工作等，甚至需要額外休息，該公司都可配合。

新鴻基是傳統企業，但在新時代下亦要引入新的管治文化。（彭振濠攝）