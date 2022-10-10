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10/10/2022

多螢幕時代｜Z世代「逃避新聞」趨勢升溫！從IG、TikTok看新聞，新聞攝食來源、不信任主流媒體是主因？

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  • Jimmy Leung

    Jimmy Leung

    私募基金負責人，擅長結合傳統經濟及互聯網、管理業務分別在倫敦、矽谷，香港。涉及房地產、互聯網及跨境電商等產業，與多國實業家、創業家、天使投資等擁有廣大的人脈。行事低調，口頭禪是最好你搵我唔到。

    改朝換代Digital

    本欄逢周一更新

　　1960-1970年代出生的人稱為X世代，把1980-1990年代出生的人稱為Y世代，而把1990-2000年代出生的人，稱為Z世代。

 

　　與這些年輕人交往多天，發現他們一個共同特點，那就是臉上很少有表情，很少看到燦爛的笑容，似乎都是悶。

 

　　為甚麼現在的年輕人聚在一起，沒了表情、沒了歡笑？

 

（圖片由作者提供）

 

　　後來我才發現，Z世代有一種社交恐懼症，從小已經習慣了一個人靜默的網路生活，能用WhatsApp、IG寫的，儘量不用語音。

 

　　一接到電話，就會產生一種莫名其妙的不自然，緊張，不知道如何跟你聊。能用語音的，儘量不打電話。能打電話的話，儘量不見面。

 

　　我們身處容易分心的多螢幕時代，一面追劇，一面滑手機，一面踩板，一面看電視順便聽Podcast，一面視訊會議，一面在瀏覽器分頁間切換淘寶TikTok，注意力與熱情以秒為單位。

 

（圖片由作者提供）

 

　　Z世代年輕族群可再分為25到34歲的「數碼原生代」、18到24歲的「社群原生代」，前者在網頁時代長大，後者在社群互動時代長大，藉此剖析新聞消費態度異同。

 

　　全球Z世代的共同圖像大致如下：厭食、多疑、有時熱血公義、經常吃軟不吃硬、偏好個人品牌甚於機構。

 

　　壞消息是，無論何種年齡層，「逃避新聞」（News Avoidance）成為逐年明顯趨勢，年輕族群更是如此。「經常或有時刻意拒看新聞」的數位原生代，從2017年33%攀升為今年的42%；社群原生代則從30%增為40%。

 

（圖片由作者提供）

（圖片由作者提供）

 

　　年輕人刻意拒看新聞主因有二，一是新聞攝食來源，二是不信任主流媒體。

 

　　社群平台（39%）已超越新聞網站（34%），躍為年輕世代主要新聞來源。社群媒體「非正式、個性化、多樣化、娛樂風格」是吸引他們的原因。

 

　　其中，數位原生代對於Facebook仍有一定忠誠；社群原生代則拋棄FB，直接以IG、TikTok、YouTube為主要新聞來源。

 

　　令人困擾的是，將TikTok列為主要新聞來源的社群原生代，3年內從3%暴增為15%。

 

（圖片由作者提供）

 

　　TikTok最近不斷傳出濫用資料、助長暴力等醜聞，美國聯邦通訊委員會一委員要求蘋果、Google兩大app平台下架TikTok，獲得美國部分民意支持。

 

　　全球Z世代年輕族群將新聞分為狹義的「the News」與廣義的「News」，前者指政經、社會等硬新聞，後者涵蓋運動、藝文、娛樂、八卦等軟新聞，年輕人傾向逃避前者，較不會逃避後者。

 

　　有趣的是，路透年度報告發現，年輕族群仍傾向以「閱讀」為主要吸收新聞方式，遠超過「觀看」新聞，原因是閱讀文字的速度更快、控制力更強。

 

　　重大新聞發生時，他們會尋找文字與影音混合內容，包括Podcast，因此，新聞媒體如何發展多媒體敘事，將是重要技能。

 

　　時代在變化，世代在更替，尤其在互聯網世代再遇到少子化問題，如何適應年輕人的生活習慣與節奏，發揮他們的個性特長，為他們提供更大的人生舞台，這不僅是社會需要面對與思考的問題，也是這一個時代需要構建的一種新的生存與發展的環境。

 

　　我只是感悟到，今後要多用語音閱讀吸收新聞，少用文字，因為聲音比文字更有溫度。

 

（圖片由作者提供）

 

 

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