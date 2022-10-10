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10/10/2022

【FOCUS】管控高端芯片輸華　「股神丈夫」掟貨有啟示

#英偉達 #半導體股 #出口管控 #Paul Pelosi
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　　議長佩洛西的「股神丈夫」Paul Pelosi，7月底在《CHIPS and Science Act 2022》通過「利好」前，不惜虧本拋售行業巨頭英偉達(Nvidia)股票，玄機終於揭盅－－拜登政府周末祭出迄今為止最激進對華芯片出口管控，被稱為中美圍繞芯片的科技戰「分水嶺」時刻。

 

　　一邊是中美各自傾舉國之力搶灘半導體業，另一邊是摩爾定律逼近極限，技術冷戰最終結局將如何？

 

Paul Pelosi斬纜英偉達，明虧暗賺

 

　　美國本土半導體業研究、開發、製造迎來拜登政府528億美元金援大禮包，但Paul Pelosi卻在此之前拋售2.5萬股行業巨頭英偉達的股票，虧本逾34億美元，何解？玄機終於揭盅，美國商務部旗下工業和安全局（BIS）周末發布新一輪出口管控措施，旨在全面切斷中國獲得和製造高端半導體。

 

　　按文件對「超級計算機」最新定義標準，指任何在佔地面積6400平方英尺之內，運算能力超過100千萬億次的系統，英偉達將不單被禁向中國出口最新H100以及2020年推出的A100兩款人工智能GPU，就連2017年發布的古董級V100 GPU亦不能幸免。

 

　　受此影響，英偉達隔夜股價急挫逾8%至120美元邊緣，意味Paul Pelosi 7月底以165美元及時斬纜，避免了額外27%損失。

 

或令全球貿易每年減少數千億美元

 

　　細看此份名為「Implementation of Additional Export Controls」的長達139頁文件，主要涉及兩個部分，一是基於「外國直接產品規則」，限制美國公司及使用美國設備的外國公司，向中國出口先進計算、人工智能等領域的芯片和半導體製造設備，除非獲得特別許可證；二是將長江存儲、中科大等31家中國實體列入「未經核實清單」，意味向清單內實體出口，都須經額外盡職調查。

 

　　BIS強調，出口管控僅跟「涉及重大國家安全考量」的芯片、實體有關，以減低對美國芯片業和全球供應鏈的影響。但分析認為，華府新招將令全球貿易每年減少數千億美元，受害者包括英偉達、超微(AMD)、應用材料(Applied Materials) 、ASML、台積電等。

 

 

　　不過，華府官員承認，如果其他國家不加入，「我們落實的單邊管控將失去效力」；消息就指，韓國的三星電子、SK海力士就大有可能不買賬。

 

摩爾定律近極限，競爭邏輯或需變

 

　　華府此舉勢令中國發展高端芯片的努力複雜化，繼中央深改委9月重申健全關鍵核心技術攻關「新型舉國體制」後，預期即將召開的中共二十大，將就未來5年乃至更長時間的技術突圍訂下最高綱領。

 

　　中國半導體業會否如坊間激進言論所稱將回到「石器時代」？答案顯然是否。早在7月，中芯國際就據報突破封鎖成功掌握7納米製程，並用於比特幣礦機；上海微電子裝備亦據報正開發一種新的ArF浸入式光刻工具以生產7納米芯片；而今次上榜「未經核實清單」的長江存儲，生產的NAND(閃存記憶體)密度已超越美光、三星等。

 

　　值得一提的是，儘管全球芯片製造龍頭台積電現時仍全力攻堅3納米製程，但不可否認，旨在實現電晶體更小、更多、更快的摩爾定律已接近極限，尤其是當一台極紫外光刻機成本高達1.5億美元。限制對華出口，只會拖累美企的再研發投入、推高成本，難怪著有《Destined for War(注定一戰？))》的哈佛政治學教授Graham Allison數月前警告，美國正處在輸掉這場芯片競爭的邊緣。

 

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