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11/10/2022

馬斯克拋出台灣特區論，凸顯美對台完全無信心

#台灣
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  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。

    台灣熱話

    本欄每周二更新

　　「將台灣變成中國的特區避免兩岸發生戰爭」，這句話全台灣沒有一個檯面上的政治人物敢講出來，因為後果肯定被冠上「台奸」、「賣台」等紅帽，斷送政治生命。然而全球首富、特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）日前接受《金融時報》訪問時卻毫無顧忌的說了出口，顯見似乎美國從政府到民間都認為，兩岸爆發戰的可能性愈來愈高。

 

特斯拉執行長馬斯克提出讓台灣變成中國特區避免戰爭，在島內引發討論。

 

　　從俄烏戰爭爆發以來，不少傳媒先後將情境導入兩岸局勢，美國更認為解放軍攻台可能性大增。《彭博社》上周引述消息人士報導指，美國近期進行各種兵棋推演，結論相當不樂觀。因此，白宮正規劃針對台灣最先進的晶片廠「台積電」的緊急應變計劃，也就是一旦兩岸發生戰爭，美國會摧毀台積電所有設施，不讓大陸漁翁得利，並優先撤離台積電的晶片工程師赴美，在美國重新複製台積電模式，防止北京取得先進晶片的技術。

 

外交部發言人毛寧回應馬斯克談話指，希望並樂意看到越來越多的人士理解和支持「和平統一、一國兩制」。

 

　　在中美競爭情勢下，美國不斷以自由、民主、人權等看似崇高的價值標準大打台灣牌對抗大陸，彷彿台灣就是這些普世價值的代表，美國將全力維護。但從這兩則報導可以看出，當台灣牌沒有利用價值，進而引發兩岸衝突時，美國第一個想到的就是自己的國家利益，以實際行動確保自己繼續取得先進晶片和技術。

 

　　美國撤離台積電工程師的構想並非空穴來風，在第二次世界大戰時，美國曾協助德國火箭專家華納·馮·布朗（Wernher von Braun）撤到美國，這個專家後來果真幫助美國火箭技術出現突破性進展。從馬斯克的講話以及美國政府的計劃可以看出，不論賣出多少軍火給台灣，其實美國對台灣完全沒有信心，而美方最重視的不是台灣的人民或者民主，而是可保持美國國防工業取得先進晶片的台積電，簡言之，也就是美國的利益。

 

　　從台灣的觀點，很難想像一個外國人到底是要多看不起台灣，才會膽敢公然說出這種言論。所以難得台灣藍綠兩大陣營都立刻表態無法接受，就算對大陸相對友好的藍營，也認為中國人自己的家務事，讓個財大氣粗的老外來說三道四，委實讓人嚥不下這口氣。

 

　　俄羅斯攻打烏克蘭導致元氣大傷，可謂正中美國政府之下懷。不用耗費寶貴的美國人性命，戰場又在美國本土千里之外，就可重創宿敵，實在划算。從美國政府最近的種種行徑，的確可以看出老美意圖複製這個模式，利用台灣拖累中國的策略。最近《紐約時報》才剛剛報導，指出「美國旨在把台灣化為巨大軍火庫」，正加緊努力在台灣建立龐大武器庫存，成為「刺蝟之島」，碰到大陸封鎖台海發動戰爭時，台灣也能撐到美國等其他國的介入。

 

　　台灣甘為美國的馬前卒，然而遇到唯自身利益是圖的美國人，最後犧牲的終究還是老百姓。期盼兩岸能走出一條和平解決之道，切勿中了老美的奸計。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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