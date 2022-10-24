G-NiiB推動大學科研商業化 為大眾健康創造無限可能

G-NiiB於《經濟通》2022健康同行夥伴大獎的「健康保障及策劃」類別獲「傑出腸道健康護理及診斷技術」獎項，其行政總裁范思亮表示，這次獲獎是對G-NiiB產品及服務的一份肯定，顯示品牌深受各界認同。G-NiiB的兩位創辦人是本地著名大學醫學院教授兼臨床科學家，十多年前開始研究腸道微生物群研究，乃亞洲同類型研究的先驅。「已知的是，腸道微生態失衡可衍生多種問題或疾病。以腦部為例，包括老人癡呆症、自閉症、過度活躍症及抑鬱症，同時可影響生活質素，例如睡眠及情緒等。」范思亮說。

G-NiiB於《經濟通》2022健康同行夥伴大獎的「健康保障及策劃」類別獲「傑出腸道健康護理及診斷技術」獎項

腸道微生態決定整體健康

中大科研團隊一直進行研究，於腸道上萬億計的細菌內，尋找未被發掘而可改善健康的細菌。兩年前新冠疫情嚴重，科研團隊利用人工智能整合大數據，發現新冠病毒感染者的腸道，嚴重缺乏數種可影響免疫力的細菌。團隊因而研發了微生態免疫力配方，讓患者補充相關的細菌，臨床結果顯示能減輕症狀，增加新冠病毒抗體；，G-NiiB獲中大授于獨家專利權後再進行後期研發，最終這些研究結果於2020年12月轉化為商品，「G-NiiB免疫+」成為G-NiiB第一個面世的配方。



另一產品是「G-NiiB M3XTRA護腸配方」，可平衡腸道細菌比例，減低舆大腸癌息息相關的數隻惡菌。」范思亮表示與此配方相配的另一產品，便是M3CRC非入侵性大腸癌風險預測檢測。團隊於長達十年的大數據研究中，找出數種與大腸癌、初期及後期腸道瘜肉生長息息相關的細菌。採用M3CRC技術後，市民可自行採集糞便樣本並交回G-NiiB，透過檢驗偵測大腸癌、大腸瘜肉及瘜肉復發風險，部分人可省卻不必要的大腸內窺鏡檢查，M3CRC的靈敏度亦較大便隱血測試（FIT）為高。「M3CRC讓害怕入侵性檢查或嫌賞麻煩的人士，以簡單方法了解個人大腸癌風險， 從而及早跟進。報告內我們亦會提供飲食建議給于不同風險人仕，減低罹病機率。」

G-NiiB兩款保健產品已於大型連鎖店有售，並有接近1000名醫生建議市民使用他們的產品，成為增長最快及廣受醫護愛戴的保健產品。范思亮亦指，除了本地網購平台，G-NiiB亦已向中國市場進發，於國際及國內京東及天貓等建立網上商店，而且銷量額日漸增長，在「618購物節」中於同類型產品銷量最高排列第五位，可見中港消費者亦對G-NiiB品牌充滿信心。

冀港府加快藥物註冊速度

本地雖有具國際水平的大學研發團隊及設備，但G-NiiB的研藥之路其實困難重重。「要在香港註冊新藥物，須先於表列的國家或地區註冊，箇中費用非常高昂，例如在美國便要約四億港元才可成事，並非每個科研公司也可負擔。」因此G-NiiB先推出本地審批門檻較低的微生態配方，增進大健康之餘亦希望有足夠的資金支持不断研發；同時范思亮亦希望港府在藥物審批方便有獨立的評審机制可承認本地的藥物研究數據，加快本地藥物研發速度，讓更多市民受惠。



G-NiiB在香港的高端實驗室, 為其研究進行精密實驗

范思亮指G-NiiB將有不少於十種新產品陸續推出，包括明年發售的嬰幼兒紓緩濕疹微生態配方，以及自閉症檢測。「除了繼續新加坡及馬來西亞的業務，我們亦會向英國及日本等市場進發，以及於亞洲多個國家為不同種族進行研究。」另外品牌在香港已設高端實驗室，日後亦可能擴大規模，以回應全球對腸道微生態健康的需求。