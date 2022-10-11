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11/10/2022

【新變種攻港】首現XBB.1 另增1宗BA.2.75.2 免疫逃逸強

#情緒問題 #抑鬱 #肺炎疫情 #焦慮 #長者 #變種病毒
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　　【晴報專訊】入境檢疫「0+3」實施逾2周，本港首現新變種「入境」。有美國抵港中年婦受惠入境放寬，提早離開檢疫酒店，惟翌日即陽性，更驗出染BA.2分支「XXB.1」亞系；另有新加坡抵港婦入社區後確診「BA.2.75.2」。本港多名專家指，實驗室數據反映現時疫苗產生抗體辨識此2變種較差，免疫逃逸更強，但暫未致重症增。

 

專家指兩個新變種為BA.2分支；而本港曾流行BA.2.2，大部人有抗體。（資料圖片）

 

　　本周有5萬旅客經機場入境，較上周多27.5%，同期機場揪出1,395宗陽性，佔入境客2.78%，比上周多0.3個百分點。另本港昨單日多4,874人確診，包括396宗輸入，佔總數8.12%。另多10人死亡，年介49至94歲，3人齊4針。

 

　　衞生防護中心經基因分析後發現，截至昨錄得2宗新變種輸入個案，患者均無病徵，包括一名染XBB.1的50歲婦，她9月25日由美國抵港，至27日陽性；另一名染BA.2.75.2的32歲女子，9月23日由新加坡抵港，同在27日陽性。

專家指多致輕症 毋須太擔心

 

　　翻查資料，當局曾允檢疫酒店人士在0+3實施同日提早離開，凡9月23日至25日抵港者，可於9月26日離開；僅9月24日至26日抵港者受「黃碼」規管。換言之，上述2名患者均在入社區後1日確診，當中32歲女當日是毋須守黃碼禁堂食規定。按國際病毒數據庫GISAID，全球呈報約304條XBB序列，其中新加坡佔最多；而BA.2.75.2則有1,372條，以印度及美國最多，其次為英國、新加坡及澳洲。至於BA.2.75，本港亦呈報5條序例。

 

專家料新變種或成主流，但若毒性無增，毋須對入境人士實施特別檢疫措施。（資料圖片）

 

　　港大公共衞生學院教授潘烈文指，XBB.1和BA.2.75.2均為BA.2分支，XBB.1在新加坡流行。在實驗室中發現，疫苗產生抗體較難辨識它們，惟現實中重症率與BA.5相若。潘預期，BA.5或被更新變種取代，但若毒性無增，毋須針對某些國家的入境人士作特別檢疫措施。

 

　　政府專家顧問孔繁毅指，本港早已檢測出BA.2.75.2，今次是首度發現XBB.1，兩者多致輕症；另一專家顧問許樹昌指，兩個變種為BA.2分支，而本港曾流行BA.2.2，大部人有抗體，毋須太擔心。

 

許樹昌：新針值得引入 或要補第5針

 

　　呼吸系統科專科醫生梁子超指，實驗室中XBB.1比BA.2.75.2免疫逃逸更強，且更易複製，但臨床上未見風險增加，相信T細胞反應仍可防重症。

 

　　另許樹昌及孔繁毅均認同，二價疫苗加強劑「值得引入」，因除針對BA.4或5，新針尚可對付其他新變種，即使病毒株非完全脗合，效果亦勝初代疫苗。但許指新針最快明年1月抵港，市民不應再等，齊4針者屆時或補第5針。孔指，BA.2.75.2對抗體藥Evusheld有強烈抗藥性，但口服藥仍有效；推斷XBB.1亦類似。

 

浸大揭代謝物致抗體急跌 糖尿病人較危

 

　　浸大領導研究發現，部分新冠康復者抗體水平會在數周內急跌，料與其血漿中的高濃度代謝物「甘氨醯脯氨酸」相關。團隊分析康復者及健康人士血漿樣本，發現抗體急跌者的甘氨醯脯氨酸較常人高4倍；抗體穩定者則較常人高2.5倍。動物實驗更發現使用抗糖尿藥物後，能穩定抗體水平。

 

　　浸大化學系研究助理教授楊鑄指，目前已知研究中，肥胖、糖尿病及高血糖或致「二肽基肽酶4」水平更高，而相關酶可生成甘氨醯脯氨酸，故使抗體水平或較快下降；但除上述疾病，其他群組人士亦可能有高水平甘氨醯脯氨酸。

 

　　楊稱，動物實驗證實高水平甘氨醯脯氨酸，亦會使接種疫苗後產生的抗體水平較低；其他團隊的人類研究亦見糖尿病人接種後的抗體較低，冀臨床及疫苗研究學者再作研究，以便探討是否需更新接種指引。

 

 

下一頁:第5波長者情緒惡化 焦慮抑鬱比例增

 

轉載自: 晴報

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