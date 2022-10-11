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11/10/2022

2南亞匪闖尖沙咀珠寶行 搶走值2千萬翡翠鏈

#劫案 #珠寶行
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　　【晴報專訊】尖沙咀昨發生珠寶行劫案，2名南亞裔男子中午時分進入廣東道一間連鎖珠寶行，聲稱欲購買一條約值2,000萬元的翡翠頸鏈，期間當中1人突然取出利刀指嚇職員，並搶去該條頸鏈，之後登上門外的私家車逃去。警方其後在油麻地尋獲該私家車，正通緝3名南亞裔男子歸案。

 

2名疑犯搶走頸鏈後，即登上門外一輛黑色私家車逃去。警方現通緝3人。

 

50厘米長刀指嚇職員

 

　　現場是廣東道8號的「英皇鐘錶珠寶」分店，油尖警區刑事部總督察邱雨星表示，2名疑犯在12時左右假扮顧客入店，聲稱想購買放在門口櫥窗內一條翡翠頸鏈，職員向他們展示頸鏈時，其中1人隨即取出一把約50厘米長利刀指嚇職員，並搶走頸鏈，2人隨即登上門外一輛黑色私家車逃去。

 

匪徒搶走一條約值2,000萬元的翡翠頸鏈

 

　　事發後大批警員封鎖現場調查和搜證，又在多條主要幹道截查可疑車輛，最終在下午1時許於渡船角文蔚街尋獲涉案私家車，在車上找到涉案物品如背囊、刀和手套等，現場消息指該車的底盤編號已被磨走，貼在擋風玻璃的行車證亦被撕爛。

 

（網片截圖）

 

　　邱指，2名疑犯和私家車司機在棄車後分別往渡船街、文昌街和文苑街方向逃走，相信涉案私家車是使用假車牌；案件已交由油尖警區重案組第一隊跟進，強調會追緝3人歸案，呼籲市民提供資料。他另稱，初步相信案件不涉三合會活動，將循劫匪曾否「踩線」、珠寶行防盜系統是否正常等方向調查。

 

　　他透露，3名疑犯均為非華裔男子，年齡介乎30至40歲，身高1.7至1.75米，其中1人在犯案和逃走期間用黑布包頭。

 

轉載自: 晴報

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