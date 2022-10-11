MIRROR休團2個月後推新歌 鏡粉感動爆喊：眼淚滴到口罩

【晴報專訊】男團MIRROR自七月紅館演唱會事故後，宣布休團兩個月。12子昨日推出新團歌《We All Are》，正式重返樂壇，他們更親自參與填詞。一眾鏡粉反應熱烈，紛紛表示感動淚崩，MV截至昨晚九時，短短九小時內觀看人次已逾30萬。隊長楊樂文（Lokman）說：「有你有我，崎嶇路上攜手勇敢衝破。」借新歌送給結伴走過高山低谷的粉絲。

12子在《We All Are》的宣傳照中迎來藍天，朝氣勃勃。

早前盛傳12子將於下月復出，成員姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）及李駿傑（Jeremy）先後出發外遊，預計回港後便正式投入工作。前晚，MIRROR在毫無預警下，在網上發布新團歌《We All Are》封面照，昨日更火速推出MV，令鏡粉驚喜又瘋狂。新歌由知名音樂人徐浩監製兼作曲，填詞人則是「Team MIRROR」，曲風抒情溫柔，充滿正能量。

Lokman無懼面對未來

隊長楊樂文為新曲下註解︰「昨日汗滴在背後、為夢想奮鬥；今日世事無常，憑信念把我們拯救。不可能一個人回到過去，但未來可以一起無懼面對。有你有我，崎嶇路上攜手勇敢衝破。」邱傲然（Tiger）昨日亦激罕在IG訴心聲：「適當嘅時候停落嚟沉澱一下，喺適當嘅時候就需要擁抱過去向前行，繼續做好自己，繼續向善。」他感激鏡粉及公司MakerVille的付出，又說：「無人會知道將來會點，但至少我哋一齊行落去都可以走出一條路，等待大家都沉澱好，我們必定會再出發。」

鏡仔在MV中展現真我，姜濤大曬球技，AK則化身美男廚神整甜品。

Anson Lo投入與狗狗玩樂，愛心爆棚。

Edan變身貓奴，與主子齊齊賣萌。（網上截圖）

Tiger昨日在IG發文，暗示快將與大家見面。

12子花了三日拍MV，拍下各自的生活日常，包括Lokman練舞、副隊長江熚生（AK）整甜品、姜濤打籃球、Anson Lo跟狗狗玩樂、呂爵安（Edan）彈琴、陳卓賢（Ian）作曲、Tiger彈結他、柳應廷（Jer）聽歌及王智德（Alton）砌模型等，將私下最真實一面呈現眼前。此外，12子又站在明媚陽光照耀的空間，充滿朝氣大合唱。

宣傳照似韓團BTS廣告相

有網民質疑新歌宣傳照與BTS的廣告相十分相似。（資料圖片）

不少鏡粉狂loop MV，又表示聽到12子的歌聲忍不住感動落淚。姜糖（姜濤粉絲）說：「新歌好好聽，久違了的聲音。」蛋白粉（Alton粉絲）更稱：「眼淚滴到口罩了。」Hellosss（Ian粉絲）稱：「好感動，每句歌詞都有血有肉有淚。」然而，有網民指《We All Are》宣傳照中的白色拱門及樓梯景，以及12子的大地色系衣著，跟韓國天團BTS（防彈少年團）兩年前的汽車廣告及表演場景相似，惹來網民熱議。