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11/10/2022

也談美就業數據

#美國經濟 #就業數據 #加息 #聯儲局
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　　上周五（7日），本欄談美9月就業數據，指出，據已公布的9月小非農就業數據，投資者難望美儲局加息會鬆手。那麼，甚麼樣的就業數據，才可以使美儲局鬆手？

 

（iStock）

　

　　摩根大通的Ellen Wang總合了市場的預期，提出如非農職位增長：

 

　　1)越40萬個，美儲局加息會加辣；

 

　　2)越26萬個，美儲局加息不加辣，亦不會減辣；

 

　　3)10萬至20萬個，美儲局加息會收韁；

 

　　4)低於10萬個，美儲局加息會轉軚。

 

　　這個10萬個職位的水平，在十多年前，耶倫為美儲局主席時，已提出。耶倫是專研究美就業情況的經濟學家，耶倫說得出10萬個，這就是個使美儲局加息轉軚的指標。

 

　　9月的就業職位增長是26.3萬個，故美儲局加息步伐仍可持續，但……

 

 

　　經濟數據是看趨勢、看發展，這個職位增26.3萬個是自2021年4月以來，增長最少的（圖一）。

 

 

　　看就業數據除了看職位增長外，亦要看時薪增長，如時薪增長了，反映勞動力市場趨緊。老闆不能不加薪去搶人，薪金加急，會加劇消費，推動通脹，反之亦是。9月的時薪表現為何？見圖二，是有所放緩了。

 

 

　　這個時薪增長放緩，可能是跟拉美裔和黑裔的失業率下跌較急有關（圖三）。這兩個族裔的工資一般較白人低，他們多了人打工，對整體的時薪是有個拉低效應。

 

失業率滯後加息半年以上

 

 

　　為甚麼美儲局數次大加息，失業率未見下跌？見圖四。德意志銀行的Alan Ruskin指出，自1970年以來的美儲局9次加息周期中，有8次美國的失業率在加息周期開始後的一年裏，仍是下跌的。這是因為加息對制約企業的擴張是要時間才可以顯現出的，一般言，要起碼6個月才可以讓加息的制約力充分開展出來。

 

 

　　在以往的12個經濟周期裏，美國的經濟旺盛期，失業率是平均4.7%；而在經濟低潮期，失業率是平均8.1%。這12個經濟周期裏的具體失業率表現如圖五。

 

 

　　在不少誇誇誇美9月就業數據強勁之時，市場少留意到美國的職位空缺在9月時，是少了100萬份（圖六）。一直以來，美國的職位空缺是在400萬份左右，9月少了100萬份即是減了四分一的職位空缺，緣何致此？一個解釋是，老闆縮皮了。此勢如續，會有甚麼樣結果？

 

 

　　美國銀行的信貸策略家（Credit Strategist）Yuri Selinger在評9月就業數據時，寫下句：We should start seeing a slowdown in jobs soon。有幾soon（圖七）。

 

　　看來投資者可以練定隻《Deep in September》歌來做飲歌，留待今年11月之後唱了。

 

　　投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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