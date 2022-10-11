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11/10/2022

學業壓力惹的禍！本港每4至5名學童1人患腸易激！考試後症狀全消？

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　　都市人壓力大，情緒緊張、不良飲食習慣和睡眠失調等，均可能導致腸臟功能紊亂、失調或腸道過敏，形成「腸易激綜合症」（IBS）。

 

　　有醫生引述研究指，本港約有3.7%至6.6%港人患IBS，每4至5名18歲以下學童便有1人患此症，強調IBS嚴重影響平日生活質素，但因病徵與其他腸病相似，需要時就應看醫生排除其他病況，而藥物只能局部預防或改善症狀，不能根治。

 

區漢達醫生指，如每月出現3次或以上腸易激相關症狀、且影響到日常生活，就應安排檢查腸道，以排除患有其他腸道病症的可能性。

 

　　腸胃肝臟專科醫生區漢達表示，IBS屬慢性病，且多在緊張時發作，症狀包括腹痛和腹脹、肚瀉或便秘、感到排便不清、大便狀況異常等；但他指，難以憑排便次數決定是否患有IBS，「如有些人可以兩三日才排一次便，但如排便情況出現大變化，且影響到自己的生活便要留意。」

 

考生試後症狀全消

 

　　他提到，本港約有3.7%至6.6%人患上IBS，但4至18歲人士患IBS的比例可達20.7至22.6%，中一至中三學生更有多達24.1%有中至重症狀，估計可能與學業壓力有關，「有上屆文憑試考生的父親，留意到兒子考試期間曾出現明顯症狀，如難以如廁、食慾降等，但考完試、放榜以至現在入讀大學後，都已消失。」

 

　　他強調，腸易激患者除睡眠質素受影響，更會嚴重影響其社交，如要留意附近廁所位置、感緊張時就想排便等，嚴重時甚至會失禁，可能因而減少外出意慾，如曾有銀行員工因為肚痛到未能上班，前後請了10日病假。惟他坦言，香港只有約47%人會因腸易激而求醫，且僅21%求診港人知道自己患有腸易激。

 

藥物僅改善難根治

 

　　目前沒有根治腸易激的方法，但部分人以為可藉藥物解決問題。惟區漢達強調，藥物治療只能改善相關症狀，例如腸胃抽搐藥、通便藥和止瀉藥等等，均只能在短時間內預防腸易激症狀，對於突然出現的症狀，沒太大作用；而抗生素等針對肚瀉型腸易激症狀的效果不俗，不過它們也有一定副作用，醫生很少會向患者施藥。

 

　　區表示，雖沒證據顯示腸易激會惡化至其他嚴重疾病，但仍可引發營養不良、甚至抑鬱症等併發症，強調應要處理好自身情緒問題，並控制進食高刺激性、高發酵性或高濃度果糖食物的分量。

 

　　他又指，如每月出現3次或以上相關症狀、且影響到日常生活，就應安排檢查腸道，以排除患有其他腸道病症的可能性。

 

 

轉載自: 晴報

 

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