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關鍵字：創科 數碼轉型 數碼

11/10/2022

PayPal《2022年無國界商務報告》出爐！學懂3大消費者關鍵轉變，開拓國際電商市場！

#新冠疫情 #消費者 #網購 #數碼轉型 #跨境貿易 #零售趨勢 #電子支付平台 #PayPal #2022年無國界商務報告 #網店 #電商
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  • Adrian Mak

    Adrian Mak

     

    掌舖 Boutir 內容營銷團隊成員。掌舖 Boutir 以亞洲為基地，提供一站式開網舖服務，協助商戶營運和發展網上業務。任何人只需數分鐘，即可透過掌舖手機應用程式，輕鬆建立擁有專業設計、兼與社交媒體完美結合的網舖，賺取網上訂單。目前掌舖總部設於香港，服務超過 10 萬名不同規模的商戶，商品和每月活躍消費者數目均以百萬計，現正積極拓展東亞南市場。

     

    電商教室

    本欄每周三更新

　　新冠疫情徹底改變不少人的生活，很多消費者已習慣網購，驅使本地商戶加快數碼轉型的步伐，開拓線上銷售渠道，甚至藉此展開跨境貿易，吸納更多潛在顧客，有利業務增長。為協助商戶掌握各地最新零售趨勢，全球電子支付平台PayPal發佈了《2022年無國界商務報告》。如你正在經營網店，兼積極進軍海外市場，建議參考報告內容，有助提升你在環球電商市場的競爭力。

 

跨境電商愈趨盛行

 

　　疫情新常態下，許多人養成本地和跨境網購的習慣，令全球電商市場發展迅速。數據統計網站Statista的研究指出，全球網購銷售額在2020年至2021年間飆升7,000億美元。今年市場研究公司eMarketer還預料，到2025年跨境銷售額將增長50%至7.4萬億美元。

 

　　鑑於全球電商市場發展潛力驚人，為協助商戶拓展國際業務，PayPal於去年12月至今年1月期間，在香港、澳洲、加拿大、英國和美國等14個市場，邀請共14,000名18歲以上，並在過去3個月內曾經網購的消費者進行調查，然後透過《2022年無國界商務報告》發表調查結果，讓商戶了解各地消費者的購物方式，有助規劃和調整環球銷售策略。

 

（圖片由作者提供）

 

環球消費者3大轉變

 

調查歸納出全球消費者在3大方面的關鍵轉變：

 

1. 購物方式

 

　　調查發現，全球23%受訪者已完全在家工作，或採取混合辦公模式。隨著全球消費者的工作與生活方式漸趨靈活，他們開始期望購物時亦更具彈性，例如在退貨政策方面，如購物後發現商品不合心意，他們可輕鬆退貨。28%受訪者表示，這項安排可以提升他們對跨境購物的信心。此外，46%受訪者首選光顧提供分期付款選項的零售商，反映靈活的付款方式亦有助吸納顧客。順帶一提，如你是「掌舗 Boutir」商戶，只要在網店開通Atome，即可讓顧客將款項分為3期免息分期付款，體驗先買後付的便利，增添付款彈性！

 

（圖片由作者提供）

 

2. 購物類型

 

　　報告引用顧問公司Accenture一項調查結果，該調查訪問了超過25,000名來自22個國家的顧客；42%受訪者意識到，相比只關注自己，疫情令他們更關心身邊其他人。上述PayPal調查亦發現，57%受訪者願意花更多錢於可與親朋好友共享的產品上。報告還以Disney+作例，引用2021年英國衛報的報道，指Disney+自2019年推出以來，用戶人數在短短16個月內便達到1億。

 

（圖片由作者提供）

 

3. 考慮因素

 

　　不少消費者希望，購物時能實踐可持續性與社會責任的理念。上述PayPal調查結果顯示，59%受訪者願意支付較高價格，支持他們眼中願意回饋社會的品牌。話雖如此，消費者作出購買決定時，價格仍具一定影響力。報告指出，2021年通脹和供應鏈問題帶來重重挑戰，令價格和供應穩定性成為消費者的首要考慮因素。

 

（圖片由作者提供）

 

　　總括而言，跨境電商已成為不少商戶拓展業務的重要策略。要在世界各地成功吸客，各位可嘗試回應全球消費者的購物喜好轉變，例如為購物方式增加彈性、強調產品的共享特質、令產品更具可持續性等。如有意了解更多各地最新跨境購物趨勢，精明投放業務資源，歡迎按此下載完整版《2022年無國界商務報告》。

 

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