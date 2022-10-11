素食美學分享活動：讓素食及美學融入吃喝日常！簡單從用餐環境、餐桌裝飾、擺盤做起！

最近在自己的工作室舉辦素食美學分享活動，為了讓素食及美學融入平常吃喝生活，我也不敢怠慢，一切都從健康及美學著手鋪陳，主要希望讓踏進來參與活動的朋友，感受到環境氛圍的優雅、淨境靜心的紓緩，品嘗到美味簡單易做的素食，更可以舒懷暢快的聊聊天！

（圖片由作者提供）

記得以前到紐約學時尚造型及形象等課題的時候，也包括少量學習餐桌美學。形象課題首先跟人的外觀有最直接相關的學習，之後伸延到內在的禮儀、溝通及表達；再展現於社交、飲食、餐桌、空間美學、生活美學，一切都是相關連！將形象活出更立體更生活化！這亦是對個人、對氣質對品味的提升階梯！

更慶幸七年前開始習學中國文化《論語》，又再拓展了另一個層面，從而對形象、禮、儀、文化都有更豐富的感受、見解及體會。

《論語》有一句話：「志於道、據於德、依於仁、游於藝」。是孔子一生教育、學術思想的總結，立己立人的寫照。這句話鼓勵我們要立志，天道人道都要從道德行為開始，而仁者，人也；是人際關係，與人的相處及交往，必依於仁與德的磨鍊發揮，依守則，不越界；游於藝也就是培養好個人人文素養，精神生活，讓人際關係更和諧。游於藝，可以有不同的選擇方法，古時以六藝——禮・樂・射・御・書・數來演繹，今時今日現代可以日常生活演繹，我嘗試以素食美學來讓參與者感受這點滴。

今次的活動是一個以素煮意為核心的綜合節目，用意是凝聚有心人，凝聚支持素食，凝聚有興趣一起推動素食，推己及人；凝聚愛美、愛生活、愛助人的有心人。我以主持人身份帶動，參與者全部都是嘉賓，全部有機會暢所欲言；有朋友表達對初行素食的體驗，或遭遇的困難，或不被體諒等狀況。我希望大家可以藉活動來相互鼓勵，排解壓抑，一起加強正念正氣場！

另一方面，我希望讓大家有優雅及淨心的視覺及聽覺享受，在活動準備方面，刻意在餐桌上放上色彩斑斕的餐巾紙，配上粉紅夾白色的小碟及暖和陽光感的金色小叉，桌上也以小巧的翠綠植物與黃色玻璃瓶作點綴；同時也放上舒心的輕音樂，讓大家在這短暫的片刻氛圍中，有煥發新能量的悅樂！

（圖片由作者提供）

（圖片由作者提供）

重點是我即場示範引導素小食的烹調方法之餘，也同時準備了不少食材，包括羽衣甘藍、沙律菜、形同花朵的荷蘭生菜、小紅茄、檸檬、九層塔，就是想讓參與者即場運用這些食材，自己做食物擺盤，過程中可能就是一份愉悅，也可以與旁邊的朋友互相欣賞、互相觀摩；透過這種「游於藝」，也是點滴體驗磨鍊仁德的好機會。

（圖片由作者提供）

（圖片由作者提供）

形象的終極提升是滋養人的人文素養及精神生活，讓人際關係更和諧，讓仁德風氣更深廣。