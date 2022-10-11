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11/10/2022

【FOCUS】「直升機Ben」贏諾獎　鮑公或有戚戚焉

#鮑威爾 #諾貝爾獎 #伯南克
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　　銀行，銀行，銀行！當諾貝爾獎經濟學獎周一(10日)花落有「Helicopter Ben」之稱的聯儲前主席伯南克(Ben S. Bernanke)等三位美國學者，以表彰其對「銀行和金融危機的研究」，遭急劇緊縮的金融狀況摧枯拉朽的市場，或看到一線曙光。

 

研究證避免銀行倒閉至關重要

 

　　備受關注的2022年度諾貝爾獎經濟學獎昨晚揭盅，「QE之父」伯南克，以及聲名遠播的「Diamond－Dybvig model(銀行擠兌模型)」創建者，戴蒙德(Douglas W. Diamond)和迪布韋克(Philip H. Dybvig)三位獲獎者，將平分1000萬瑞典克朗獎金。

 

 

　　瑞典皇家科學院稱，三人的研究大大提高了人們「對銀行在經濟中作用」的理解，其中一個重要發現是，尤其在金融危機期間，「為甚麼避免銀行倒閉至關重要」。此似乎大有為伯南克2006年至2014年任職聯儲主席期間，祭出三輪QE(量化寬鬆)救市背書的意味－－在他的兩任任期內，聯儲資產負債表由8千億美元出頭飆升至近4.5萬億美元(QE2結束後有短暫QT)。

 

經濟衝擊能通過金融市場放大

 

　　在伯南克這位經濟學教授出仕前，逾20年學術生涯(1979-2002年)浩如烟海的著作中，奠定其諾獎得主根基的，正是其1983年的成名之作《Nonmonetary effects of the financial crisis in the propagation of the Great Depression(大蕭條傳播過程中金融危機的非貨幣效應)》，旨在解釋「何解大蕭條會曠日持久？」

 

　　伯南克發現，跟「銀行倒閉」直接相關的因素在經濟衰退中佔了很大比例，對經濟衰退演變成深度且長期的蕭條有著決定性(decisive)作用；除非國家以強有力措施(powerful measures)防止額外的銀行恐慌，否則經濟不會復甦。此或冥冥中注定，他面對金融海嘯何以高呼「do whatever it takes」。

 

研究發現，謠言可能會成為自我實現的預言，並導致擠兌和銀行倒閉，此可以通過政府充當最後貸款人來防止。

 

　　另受推崇的還有1985年發表的《Agency costs，Net Worth and business fluctuations(代理成本、淨值與經濟波動)》，提出「金融加速器(financial accelerator)」理論，即經濟衝擊能通過金融市場放大，並令周期延長。

 

暴力加息掀動盪，轉向壓力增

 

　　伯南克對避免銀行為首的金融體系崩潰的執著，放在他的繼任者鮑威爾暴力加息掀起全球腥風血雨的當下，勢必受到一眾召喚「FED Pivot(聯儲轉向)」者的歡迎。繼IMF警告「歷史性脆弱時期」後，木頭姐(Cathie Wood)昨發表公開信稱，聯儲可能在對抗通脹的強硬立場上犯錯，摩通首席執行官Jamie Dimon亦警告，美國可能在6至9個月內陷入衰退。

 

　　此外，洛克菲勒國際主席Ruchir Sharma甚至指，與基本面脫節的美元沒有任何意義，並可能引發金融危機，令全球經濟陷入衰退，呼籲拜登政府集結各國拋售美元，來削弱美元匯率。

 

　　不到30歲就對金融危機有深刻見解的伯南克，最終以「QE之父」之名，種下眼下全球金融動盪的禍根，無論攬獲諾獎是榮譽還是諷刺，他獲獎感言的一句話應值得鮑威爾留意－－我的工作和歷史的教訓是，金融狀況或並不導致問題，但隨著時間的推移能使問題惡化(over time make problems worse)。

 

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