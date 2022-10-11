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11/10/2022

編輯試食韓國香印 | 一粒提子可以有多講究？味道、矜貴度媲美日本貨卻平一截！當時得令、香甜爆汁「公主」級韓國姬香香印提子

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Text: Yoyo Kwok Photo: 姬香香印

　　對於嘴刁的香港人來說，香印提子不是新鮮事，日本長野香印、岡山的晴王都曾風靡一時，一串動輒數百元都大把人問津。不過，香印提子跟很多日本生果的命運一樣，一炮而紅之後，接下來就是內地產的香印充斥市面，以平價而成為「主流」，然後韓國也來分市場一杯羹，以性價比取勝。

 

　　曾經因為香印交過不少「學費」，香印給我的「教訓」，就是即使品種和產地一樣，價錢和質素也可以相去甚遠。近日逛超市就買來不一樣的韓國香印提子，名為「姬香公主」，以全韓最矜貴頂級的姿態出現。包裝精美，提子粒粒大小均稱、飽滿、青翠綠色，鮮有參差不齊，看得出QC有保證。

 

 

 

　　每束賣百多元，比日本香印平一截，卻又比其他韓國香印貴一點點，點解要揀佢？邊品嘗邊看說明，姬香香印產自韓國慶尚北道金泉市，這是全國最知名的頂級香印產地，產量佔全國香印90%。慶尚北道比同緯度的其他地方溫差大，雨水少，早晚平均濕度落差約10度，是種植提子的最佳氣候；而金泉市陽光充足、泉水與河水乾淨清澈、土壤養分高，得天獨厚的環境造就出高質香印提子。

 

 

　　不過，並非所有產向慶尚北道的提子都能變成「公主」。一般來說，韓國香印大致有「優」及「特優」兩級，而「姬香」則在「特優」級數之上。要成為「姬香公主」，提子的重量、採裝方法、糖度、顏色與日照率都有考究：香印提子必須以「一枝一束」方法種植，即是果農會將生長得不好的提子剪去，以集中所有養分滋養剩下的一束，被「萬千寵愛」的一束，試問點會唔甜？香印同時會以「袋裝栽培法」種植，避免害蟲破壞及污染，大幅減少使用農藥。

 

　　每一束姬香總重量需達600克以上，當「特優」與「優」級數的香印都是由2至3束混束採裝，姬香必須原束採裝；糖度平均值達16Bx以上（特優為13Bx，優為11Bx），著色度為3度以上，日照率達150天以上，是為「黃金比例」。採收時，果農先以手提檢測機，利用非入侵性紅外線來查提子糖度，選出糖度、熟成度和著色度最好的香印，採收後再於工場以大型檢測機進行雙重糖度認證。

 

 

　　所以，當姬香送到你我嘴裏，總是碩大飽滿，一口咬下，外衣薄薄的帶脆，不會又厚又多渣，超級爽；提子肉嫩滑細緻，而且清甜多汁，散發淡淡香氣，最重要是99.9%無核。集合天時地利人和 + 黃金比例 + 果農心血，無論是口感味道與栽培講究度，都比得上日本香印，每束百多元，性價比高，絕對吃得過。

 

　　提子於每年8月至10月當造，現在正是時候細嗒慢嘗，以甜香滋潤一下深秋。

 

姬香香印提子

售價：$160-$180 / 束

查詢請按
                                       

 

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