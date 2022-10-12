現在賣樓好似俾人set了士碌架

有老友問我識唔識得打桌球，我話在外國讀書時，打桌球是我兼職，交學費都是靠佢，我雖然冇傅家俊咁犀利，但都可以見得吓人，老友話不如去睇傅家俊，恭敬不如從命，想唔到可以睇到傅家俊打147。

睇人打桌球見到那些桌球手很容易將個波打入袋，但到自己打又不是那麼容易，明明是一條直線都打唔到，其實，打桌球的人知道，直線是最難打，賣樓都是一樣，不少業主賣樓，明明要的樓價唔貴，又有很多人睇樓，但點解賣極都賣唔出？那些業主可能不知道，他們給人set了士碌架（snooker），而且唔只一個人，而是一大堆人，如果唔係好似救士碌架一樣，借助枱邊走位，就很難將物業賣走，或者要以低價賣走。

甚麼人set了要賣樓業主的士碌架，多到講唔哂，除了投行分析員、物業代理，連玄學家都話樓市會大跌，咁多人講樓市會大跌，試問要賣樓的人是否那麽容易將物業賣走，老實說，要直接賣是很艱難，一定要借助一些人才可以將物業賣走，做法就好似救士碌架一樣，至於點解，明就明，唔明就唔明。

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大家應該明白，樓市是分兩個市場，租務與買賣，現在所有分析員都只是話樓價會大跌，從來冇人談及租務市場，唔講大家都唔知，香港租務市場其實不俗，租金已經連升幾個月，不少國內租客交一年租金已經成為新常態。如果打算賣樓首先要將層樓租出去，搵個靚租客，做靚條租約，幾個月之後攞出市場去賣，能夠賣得出去的機會比一個空置單位高得多，而且價錢亦會較好。因為不少買樓的人都是用作投資，他們認為有quota唔買就很笨，空置單位反而沒有興趣，借助一條租約可以避過那些唱淡樓市言論，算是救了一個樓市士碌架。