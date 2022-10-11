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11/10/2022

全球建造業挑戰：環保、成本取平衡！組裝合成建築方案既省時又環保，值得推動？

#環保建築 #智慧城巿 #綠色建築 #炭排放 #環保 #建築成本 #建造業 #組裝合成
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  • 鄧淑明

    鄧淑明

    鄧淑明博士，太平紳士，香港大學工程學院計算機科學糸、社會科學學院地理系及建築學院客席教授，香港土生土長培育的資訊科技界企業家。鄧博士於九十年代創辦 Esri中國（香港）有限公司，專門推廣地理資訊系統（GIS）軟件和提供相關解決方案。鄧博士也是智慧城市聯盟創辦人及榮譽主席。除了GIS本業，鄧博士對ICT行業、電子健康、環境保育、初創企業及智慧城市等經常提出建議，並積極參與多個政府及民間組織，致力促進香港科技及社會事務發展。

    鄧博士的卓越成就和貢獻廣受認同，並獲多項榮譽，包括：香港大學2009年理學院傑出校友、2006年香港十大傑出青年及香港美國商會2004年「最具影響力女性獎–年度傑出女青」及2001年香港十大傑出數碼青年等。

    智慧城市3.0

　　世界綠色建築委員會的數據顯示，建築物目前佔全球能源相關溫室氣體排放量近四成，包括建築物日常的運作，當中照明、空調等佔全球每年碳排放量的27%；建築過程、維修保養和拆卸引致的排放，則佔每年碳排約一成。隨著城市人口的增多，建築業預料城市每天須增加過萬幢建築，相信30年後，全球城市跟建築物相關的碳排放量將會倍增。

 

圖片來源：unsplash.com

 

　　香港作為人口稠密的城市之一，每年新建大廈有超過500幢。香港綠色建築議會指建築物佔本地碳排放逾六成，比全球平均的四成要多一半，建築工程所產生的碳排佔當中近兩成。近年來業界紛紛嘗試實踐環保建築，以減少碳排放，但售樓溢價難以抵銷高成本，香港測量師學會曾在2017年參考全球各地，包括中國內地、香港、日本、新西蘭、新加坡、菲律賓及中東等地區作研究，發現綠色建築項目的成本平均貴逾三成（34%），令不少地產商卻步。

 

　　如何可在環保和成本上取得平衡，便成為全球建造業的挑戰。在芬蘭、挪威和瑞典，近一半新房屋以預製方法（prefabrication）組裝合成。組件生產可與地基工程同步進行，加上裝嵌一個樓層一般僅需數天，組裝合成法不僅可把施工期壓縮最多近半（如大埔白石角的創新斗室），同時減少達85%的建築廢料浪費、5%的能源消耗量及3%的溫室氣體排放量，可謂既省時又環保的方案。

 

　　新加坡一向重視環保，近年來正積極推廣這類預製組件建築的方案。有見當地行業勞工短缺，但每年需要興建多達1.9萬個公營房屋單位，還要兼顧多項大型基建工程，新加坡政府便推行了不少措施，鼓勵業界以組裝合成法興建房屋，例如強制選定私人發展項目，包括酒店和住宅以此法建造至少65%的總建築面積；為使用組裝合成法的建築公司提供資助（本港也有類似措施）；同時放寬運送組件的交通規定等。經過多管齊下促成，當地組裝合成的使用比率在2017至2020年期間，由19%倍增至39%，成效顯著。

 

　　其實，這類型的建築方案早已在香港出現，房屋局局長最近更表示希望採用組裝合成建築法，加快公營房屋建設。然而，目前香港只強制要求6類政府建築物，例如學校和辦公大樓採用組裝合成法，如要促使城市廣泛應用，便須向本地發展商加以推廣。這方面，政府可效法新加坡的做法，既撥地讓企業落戶，又提供免稅額，推動生產及使用組裝合成組件。同時，也要為現有建築工人提供課程，預期5年間可培訓8萬人，擴大這個工種的人才庫，提升行業整體的技術水平，令我們城市的建築既舒適又環保。

 

 

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