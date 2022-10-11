科技、金融雙向加速！創新就是試錯？如何用有限資源降低成本？各產業如何應對新科技浪潮？

科技和金融的結合，給今日的世界帶來哪些改變？又將對於未來各產業的發展產生怎樣的影響？新科技浪潮下，各產業該如何應對？

科技型中小企業迎來金融加速窗口期，我們正處在一個科技與金融雙向加速的窗口期。在此期間，科技與金融結合的空間更加廣闊，科技金融實踐的新機制、新業態、新產品也日益豐富。實施創新驅動發展戰略，需要與之適應的金融支持體系，發展科技金融是建立這個體系的最重要的切入點和著力點。

一是，實體經濟基礎條件更加成熟，科技金融具備加快發展的機遇。二是，服務的需求更加具體化，更有包容性。企業他們所需要的金融服務是有區別的，滿足需求的方式也要有所側重。三是，產品線在延伸，平台在增加，市場空間在擴大。在一定程度上，科技與金融正在演變為一個相對獨立的生產性服務行業，在產品線上包括銀行、證券、保險以及新業態金融在內，可以納入科技金融範疇的信貸產品、股權類產品、固定收益類產品、證券化產品等日漸豐富。四是，用科技手段解決金融難題的前景廣闊，互聯網金融為科技金融的深化發展提供了契機。互聯網金融的發展是用新的科技手段創造了金融交易中數據、信息處理的新方法、新方式。讓傳統的金融交易成本更低，也會催生新的交易方式和風險管理手段。五是，發展科技金融在當前面臨更加突出的風險問題，切實提高風險配置和風險管理能力十分重要。

創新是一個試錯的過程，試錯是有成本的。金融服務一方面要增強對創新試錯的包容性，另一方面也需要積極提高風險配置和風險管理的能力，降低試錯的成本，用好有限的金融資源。

（圖片由作者提供）

科技金融不是簡單的金融工具

我們看到了以信息技術為基礎的各種技術的交叉融合的創新改變極其活躍，在未來，我們要相對的可能會集中於五大領域。第一，就是科學技術的交叉融合將成為引領產業變革的基本特徵。第二，以互聯網大數據雲計算為特徵的新一代信息技術深度應用，將成為不斷提升產業變革的重要引擎。第三，以機器人、數字化、新材料和網絡設計服務等為標誌的綠色智能製造正在成為產業變革的一個非常重要的方向，並且不斷推動著產業的轉型。第四，是以化石能源清潔和可再生能源技術為基礎的動力基礎。第五，以生命科學和工業生物為代表的生物技術將極大地推動健康、環境的發展。

我們一直認為並不是單純的科學技術的活動，也不是單純的科學技術進步的結果。而是以商業模式的創新、金融工具的創新緊密地結合起來。

一個產業的變革和這樣一個發展，第一，分析和評估產業變革的趨勢，也可能對我國產生影響，也可能更多的利用產業路線圖和產業競爭地圖的方法對關係到我們國家國計民生的重要產業和產品展開價值性的評價。第二，特別要重視科技與金融結合的新形式、新工具、新業態。第三，強調科技服務組織的發展，特別是提高我們為中小型科技企業專業化服務能力。假如這種專業化的服務能力如果真正能夠和傳統的銀行還有互聯網金融所解決的確定性和未來不確定性的問題能夠結合起來，那麼在一定程度上通過多層面的組織化的設計來減少這種信息的不對稱性，在互聯網金融上還能探索出一些新的道路和路線。

最後是需求政策框架的設計。

今年香港科技創新促進組（HKtag）再度聯同政府資訊科技總監辦公室（OGCIO）、香港科技園公司與業界，舉辦「開放數據創新應用比賽」（Open Data Hackathon 2022），以Open Data推動創新應用；比賽更充當學習資源平台，提供課堂及培訓讓參加者有關學習Open Data的知識和應用技巧，將數據分析的理論實踐在生活之中。今年的比賽主題為「Smart Property」，參賽者可為住宅、樓宇、學校、老人院、辦公室、商場或公園等場所，構思融合數據和科技應用的創新方案，以提升市民的生活質素，也助香港邁向智慧城市的願景。

數據成為資產，是目前產業界和投資界企業都非常關注的概念。