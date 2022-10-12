免針紙風波市民覆核 高院頒令暫緩廢除 下周四聆訊

【晴報專訊】政府早前公告由7名被捕醫生發出逾2萬張「免針紙」於今天無效，市民郭卓堅早前申司法覆核，法官昨於指示聆訊中，質疑廢除決定之權力來源，定於下周四（20日）正式聆訊，並頒令暫緩廢除決定。

郭卓堅就政府廢除「免針紙」申司法覆核，法官暫緩廢除決定，下周四正式聆訊。

申請人郭卓堅；答辯人醫務衞生局局長盧寵茂。法官高浩文表示，基於所涉「免針紙」將於今天無效，遂先作指示聆訊，並考慮是否就申請人要求頒下臨時禁制令。

法官指出，政府於9月27日發出新聞稿，指由7名私家醫生發出的2萬張「免針紙」將於今天無效，並於本周一晚上宣布根據《預防及控制疾病規例》第599L及599F章刊憲，法官問及政府作出有關廢除決定的權力來源。

答辯方指政府已作過渡安排

答辯一方回應指，政府早於兩周前已作出警告，作出決定是根據以上規例，強調政府並非直接運用權力，但可根據規例限制有關人士進入表列處所，最終結果相同。答辯一方續指，本案要旨是2萬張可疑「免針紙」，警方亦已拘捕7名涉案醫生。就確實求診而獲評估可獲真正「免針紙」人士，政府已作過渡安排，包括可透過求診私家醫生及向醫管局轄下公立醫院免費求診，以確定可否重新獲發「免針紙」，故不會構成不便。

答辯一方強調，政府只是針對持可疑「免針紙」人士進入表列處所，從法律而言，並非旨在撤銷其有效性，法庭毋須頒下臨時禁制令，應就有關行政措施交由局方處理。

法官則指新聞稿上是用上「無效」字眼，律政司一方回應是「不接納」，法官指「不接納」即等同「無效」。法官認為本案涉法律爭議，須盡快聆訊，定於下周四（20日）以遙距形式進行，並頒下臨時禁制令，暫緩廢除涉案「免針紙」之決定，直至聆訊有決定或另行頒令。

法官於書面判決指本案具強烈理據，加上涉案「免針紙」無效期將屆滿，法庭亦即將作正審聆訊，經酌情考慮認為適合頒下臨時禁制令。

下一頁:病人免針紙到期惟未齊針 團體倡「疫苗通豁免」