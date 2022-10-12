深夜發文望阿Mo康復 呂爵安促快調查︰想知道真相

【晴報專訊】男團MIRROR自演唱會發生大型意外後，宣布休團兩個月，前日推出新團歌《We All Are》，歌詞由12子合力創作，內容包含了他們在這段期間的心底話。昨日凌晨呂爵安（Edan）發文，表達最大願望是受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）早日康復，並敦請事故調查報告盡快釋出，「我和大家都一樣很想很想知道真相。」

呂爵安在社交網發長文，指近來在思考人生的意義，並寫道︰「為甚麽人類要面對這麽多痛苦和傷痛？為甚麼快樂是一件奢侈品？為甚麼人生永遠都充斥着不能控制的事情？為甚麼上天可以輕易就奪走人的一切？」以上種種他都想不通，同時感到無力又無奈。

Edan望以生命影響生命，相信這是人的生存意義。

Edan續指與其花時間在找不到答案的問題上，決定專注當下，因為人唯一能控制的，就是當下那一刻的每個決定、每個行為。他感激得到大家支持，會盡力為大家帶來快樂，希望以生命影響生命。他寫道：「衷心希望所有人都安好，特別是阿Mo、阿Fung（張梓峯）、Zizac（羅德智）和所有dancers。」最後他又稱：「希望調查報告能盡快釋出，我和大家都一樣，很想很想知道真相。」

陳卓賢現身支持阿Mo應援活動

AK亦有發文抒發感受。

而副隊長江熚生（AK）也留言為大家打氣︰「有些事情不能釋懷，只能學習與它共存，保持信念，做好自己崗位，事情一定會慢慢好起來。」此外，陳卓賢（Ian）昨日被影到親身前往支持阿Mo的生日應援活動，戴住cap帽低調現身的他寫上祝福：「祝早日康復，來一個急不及待的擁抱。」便匆匆離開。