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12/10/2022

聘用大量「媽媽級」員工！網上教育平台：易有共鳴！塑造工作使命感＝留才關鍵？

#網上授課 #教育界 #職場 #管理 #人才管理 #教育機構
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　　過去近3年「網上授課」（網課）成為香港教育界的新常態，加上停課期間，不少家長務求停課不停學，都想盡辦法為子女尋覓其他學習機會。這為私人教育機構帶來商機的同時，亦加劇人才不足的問題。

 

　　有開業4年、經營網上學習平台的教育機構藉3大理念留住人才，包括：（1）加強與員工溝通，了解新世代想法、（2）增加凝聚力和歸屬感，以及（3）提高工作彈性，創造富人情味工作環境。

 

IT與銷售團隊專才 最難招聘

 

Kelly's Education創辦人兼行政總裁周偉業坦言，自身價值觀與新世代有異，要多主動溝通和了解，方可想出有效和具針對性的人才管理策略。（殷凱怡攝）

 

　　Kelly's Education創辦人兼行政總裁周偉業直言，現今的家長極為願意投放資源和金錢栽培子女。在疫情之前，本港的網上教育發展較外地落後，但經新冠一疫，大部分家長都接受了網課形式，不會再將教學模式與教學質素掛鈎，亦帶動了其教育平台的生意。

 

　　要把握疫情商機，自然需要人手應對。雖然該企現時人才短缺問題不大，但他坦言，IT和銷售團隊人才最難招聘。面對年輕人才，更不可用以往較為嚴肅、且偏向命令性質的管理手法。

 

　　周偉業解釋，或許年輕一代的家庭經濟負擔較小，他們在職場生涯規劃上不會想太長遠，「有些做一段短時間便會想轉新工，有些知道要輪班，根本不會考慮來上班」。過分強硬和缺乏溝通的人才管理模式，只會加快人才流走。

 

　　他又舉例，有一名畢業一、兩年的20餘歲員工，曾以上下班車程長為由請辭。細問之下發現，該員工答應家人會全力照顧家中數隻小狗，惟居所與公司相距甚遠，才選擇「裸職」。「他打工只是為賺錢照顧寵物，我亦花了一些時間和他溝通，像是一起上了一堂人生規劃課。」最終，周偉業成功說服該員工留下，同時亦反思到自己的價值觀與年輕一代未必相同，只好增加與員工溝通時間和機會，了解新世代想法。

 

辦活動拉近距離 增添凝聚力

 

　　員工上班的目的和對工作的期望各異，要減少人才流失，亦要設法拉近不同年齡層員工之間的距離，增加同事之間，以及企業與員工之間的凝聚力。

 

　　除了舉辦員工生日和重要節日聚會外，周偉業亦在工作環境中下工夫，捨棄了空間感較大的辦公室，刻意租用一個面積較小的新辦公室，拉近員工之間的實際距離，亦增加同事之間的溝通機會。

 

周偉業認為，員工可以透過聚會，增加彼此之間的凝聚力，從而減少人才流失。（受訪者提供圖片）

 

　　盡管他十分歡迎年輕人加入工作團隊，但明白到輪班和隨時為客人提供客服支援等工作安排，未必符合新世代對工作的期望，故該企聘用了大量的「媽媽級」員工。

 

　　已為人父母的員工，對於公司從事的教育工作頗有共鳴。周偉業稱：「尤其當看到有學生在國際認可的考試中，考取優異成績，這些員工會特別開心。他們從工作中找到使命感，亦增加對公司的認同和歸屬感。」因此，保持該企的教育質素，成了其留住人才的一大要素。

 

　　此外，該企有8成員工為女性，為配合女性生理需求，以及部分媽媽級員工需兼顧照顧小孩，員工可以與周偉業商討安排短期在家工作，或是在不正式請假的情況下休假一天，好讓員工抽身處理個人事務，冀以人情味留人才。

 

 

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