  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
FOCUS
時事要聞娛樂情報政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

12/10/2022

【FOCUS】信貸社融大吹暖風　樓市需求端仍疲弱

#內房 #社融 #信貸 #基建股
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

 

　　A股三千點攻防戰再起之際，人民銀行周二(11日)晚「有記錄以來最夜」揭盅金融統計數據，9月新增信貸及社融雙雙大吹暖風。信貸投放加速，頭號功臣當屬錄年內第三高的企業中長期貸款，顯示當局自6月以來密密出招「寬信用」效果漸顯，但如何激活居民部門貸款信心，仍挑戰未減。

 

企業中長期貸款直指基建投資發力

 

　　央媽昨晚8時半發布首三季金融統計數據、社融增量統計數據，大大遲過通常的下午時分，被指是有記錄以來最晚的一次，情況「罕見」。

 

　　不過，數據驚喜多過驚嚇，9月份，新增人民幣貸款2.47萬億元(預期:1.8萬億元)，較4月(6454億元)的近四年新低飆近三倍，按年多增8108億元；社會融資規模增量3.53萬億元(預期:2.725萬億元)，亦較7月(7561億元)的近六年新低飆近四倍，按年多增6245億元。

 

 

　　誰在發力貸款？看看分項，當月新增企業中長期貸款、委托貸款分別錄1.35萬億元、1507億元，前者顯示企業願意加碼中長期投資，料多涉及基建、製造業，後者傳統上亦主要投向基建、房地產。所謂「有錢好辦事」，統計局數據佐證，首8月基礎設施投資按年增8.3%，為連續第四個月加快；單看8月，更按年增14.2%。坊間預計，在重大項目帶動下，四季度整體增速或突破10%。

 

PSL重現江湖，地產融資傳口頭指導

 

　　再看社融，除了新增貸款的貢獻，當月政府債券淨融資新增5557億元，令首三季總共達5.91萬億元，按年多1.5萬億元，顯示當局自6月以來密密出招「寬信用」效果漸顯。

 

　　繼8千億元政策性銀行新增信貸額度、6000億元可做資本金的政策性金融工具、2千億元設備更新再貸款、2千億元保交樓專項借款、5千億元存量專項債限額發行等放水後，最新值得關注的是，央媽2014年為支持「棚戶區改造」設立的抵押補充貸款（PSL）工具，時隔逾兩年半重現江湖，9月淨增1082億元，錄2018年以來的最高。

 

 

　　然而，從反映置業按揭需求的居民中長期貸款看，9月僅新增3456億元，按年少增1211億元，反映家庭信心持續疲軟。易居研究院最新數據顯示，50個大中城市中，除北京、上海、成都合肥住宅價格止跌外，其餘46城仍在跌跌不休中。

 

　　最新消息指，多間國有大行接獲口頭通知，第四季至少需增加千億元房地產融資(按揭貸、開發貸、買債等)，下一步會否繼續下調房貸利率以及推動個貸還款寬限，可謂一切都有可能。

 

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

我要回應

更多FOCUS文章

你可能感興趣

#內房 #社融 #信貸 #基建股

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk