  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
女子愛財
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休金錢世界財識兼收樓市亮話樓市點評中環人基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財呈分試 你要知生財有道圖窮秘現
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

12/10/2022

熊市會消磨妳的信心和彈藥

#理財 #熊市 #投資
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 唐德玲

    唐德玲

    古人話：「君子愛財，取之有道」；但作為一位從事理財策劃十多年的職業女性，我想補充一點：「女子愛財，投資有道」。女性對金錢的觀念和觸覺，肯定跟男性不同，這一點從我和我的客戶中便可見一斑。

     

    女子愛財

    本欄每周三更新

　　姊妹們，上日我的文章標題是《是反彈 還是轉勢？》，其實，我當時的潛台詞是，現在是「熊市反彈」，大家應該做好心理準備！

 

　　結果，港股經過上周三假期後復市的逾千點升幅後，又再下跌。上周三，恒生指數收市18088點，大升1008點。但到今日截稿時，恒生指數已經跌至16500點左右，只不過一星期左右，港股已經回落了1500多點，完全回吐了上周三的升幅，這是典型的熊市走勢呢！

 

　　上次我跟姊妹Lucy碰面時談到近期的跌市，以及未來的投資前景。我告訴她，今次的跌市可能會持續一段時間，是屬於熊市，不是股災，但熊市比股災更可怕，因為跌幅可以很大，跌市的時間也會持續很久，所以，投資必須審慎和保守。

 

　　前兩日，我另一位股齡較輕的姊妹Ruby打電話來問我關於熊市的問題。由於她較年輕，某程度上未經歷過熊市，唯一經過的就是2020年那次的熊市，因此，我跟她的對話，值得跟大家分享一下。

 

　　「到底為甚麼會出現熊市？」Ruby問我。

 

　　「妳這個問題，就等於問為甚麼會出現牛市一樣！」

 

　　「嗯，對的，我也想問。」

 

　　「如果從基本分析的角度，當經濟向好，公司盈利增加，投資者追捧，股價持續向上，就會形成所謂的牛市；相反，當經濟向淡，公司盈利倒退，甚至虧蝕，投資者拋售，股價不斷向下，就會形成所謂的熊市。」

 

　　「如果從技術分析的角度又如何？」

 

　　「典型的牛市走勢必須是一浪高於一浪，相反，典型的熊市走勢必須是一浪低於一浪的。以近幾個月的港股走勢來說，明顯有這個跡象，所以，我認為，現在港股已經進入熊市！」

 

　　「但熊市一般會維持多久呢？」

 

　　「沒有一定的規律，今次熊市是由美國大幅加息導致，如果美國真的出現衰退，而這個衰退又傳導至其他國家，就不大可能於短時間內見底，期間可能會有較多的反彈，這其實是給予機會投資者止蝕離場。」

 

　　「即是熊市是有機會『逃脫』的？！」Ruby半開玩笑地說。

 

　　「是的，但也要看妳是否有決心。熊市一般持續較久，會消磨投資者的信心和鬥志，更可能是妳的『彈藥』，因為妳可能會因為股市反彈而以為股市已經見底，結果，新的投資又被綁住！」

 

（iStock）

 

　　「咦，聽妳這樣說，熊市其實很恐怖呢！」

 

　　「對呀，所以，我建議妳還是保守一點，除非妳想作中長線投資，又或者，妳有很強的持貨能力。」

 

　　「但熊市最終都會結束？」

 

　　「會的，正如牛市也必定會結束一樣，只不過，時間要多久是很難準確判斷的！」

 

　　作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

我要回應

更多女子愛財文章

你可能感興趣

#理財 #熊市 #投資

更多財智文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk