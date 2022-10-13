愈早教導青年人正確理財心態，愈能避免墮入投資陷阱

每次與不同的大學生或青年人討論理財，他們對投資部分特別留心和積極發問，大部分知道投資非常重要，提出很多相關的問題。

完結時問學員對理財有多少認識，絕大部分答沒有或很小。我們過去辦超過50場的講座／研討會，接觸3500位大學生／青年人，大多反映缺乏渠道學習，對理財一知半解，感覺無奈，希望了解多些。

我們要給青年人多些學習的渠道，愈早學習正確理財心態，否則電子投資平台越普遍，新的投資、投機產品包括虛擬貨幣及資產等層出不窮；錯誤以為靠投機很快及容易賺大錢，最終不明不白損手，嚴重影響學業、工作、生活及情緒。

社會應未雨綢繆，愈早教導青年人正確的理財心態，愈能幫助他們避免墮入投資誘惑/陷阱。

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正確的理財心態是做功課，分散，有派利息／股息，長線。

理財能力愈高的人，生活滿意度愈高。