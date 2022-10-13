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13/10/2022

愈早教導青年人正確理財心態，愈能避免墮入投資陷阱

#理財 #青年理財 #投資陷阱
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  • 李錦

    李錦

    兒童及青少年理財教育推廣基金 聯合創辦人

     

    －香港教育大學博士、兒童及家庭教育碩士，香港大學金融碩士， 墨爾本大學經濟學士

     

    －主講超過200場「親子、理財」講座及研討會

     

    －與中、小學校及社區組織合辦「4S課程」，以非牟利推動理財教育

     

    －著有親子理財暢銷系列《理財錦囊》，《從一元開始》及《從父母開始》

     

    －30年金融經驗，前投資銀行董事、證券策略師

     

    Facebook:https://www.facebook.com/childfinancialeducation

     

    Email:childfinancialeducation@gmail.com

     

    Whatsapp:5233 6418

    親子理財

    本欄隔周四更新

　　每次與不同的大學生或青年人討論理財，他們對投資部分特別留心和積極發問，大部分知道投資非常重要，提出很多相關的問題。

 

　　完結時問學員對理財有多少認識，絕大部分答沒有或很小。我們過去辦超過50場的講座／研討會，接觸3500位大學生／青年人，大多反映缺乏渠道學習，對理財一知半解，感覺無奈，希望了解多些。

 

　　我們要給青年人多些學習的渠道，愈早學習正確理財心態，否則電子投資平台越普遍，新的投資、投機產品包括虛擬貨幣及資產等層出不窮；錯誤以為靠投機很快及容易賺大錢，最終不明不白損手，嚴重影響學業、工作、生活及情緒。

 

　　社會應未雨綢繆，愈早教導青年人正確的理財心態，愈能幫助他們避免墮入投資誘惑/陷阱。

 

（iStock）

 

　　正確的理財心態是做功課，分散，有派利息／股息，長線。

 

　　理財能力愈高的人，生活滿意度愈高。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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