抖音帶貨成新趨勢！如何把握最佳直播時間，收獲屬於自己的「黃金」？

除了微信、小紅書，抖音平台早已成為商家們必爭之地。剛剛結束的首屆《抖音921好物節》數據報告顯示，9月9日至21日的13天內，平台累計直播時長達3376萬小時，日均直播時長達259.7萬小時，較早幾個月前的《2022抖音618好物節》日均直播時長增長了15%。

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抖音以內容驅動的興趣購買，吸引著愈來愈多的商家進駐。抖音電商總裁曾表示，去年5月至今年4月，抖音電商擁有386萬帶貨達人，MCN機構和服務生態合作夥伴超過2萬家，並新增入駐商家180萬。不難看出，直播正在成為電商的「標準」和企業的「新基建」。

那麼，在流量競爭愈發激烈的當下，全天各個時段的流量分配究竟如何？是要和大主播爭奪黃金開播時間，還是另辟蹊徑錯峰開播？不同行業的開播時段是否也有不同？

1. 全天流量趨勢

總體而言，抖音平台全天都有流量，但從大多數用戶的使用習慣來看，流量有明顯的流量峰谷。

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據數據統計，9月份平均在線人數在凌晨1點、7點、中午12點、晚上10點達到高峰，那些時段正正是用戶早起上班、中午午休、晚上睡覺的碎片化時間。而且，平均在線人數較高意味著分配到直播間曝光越多，是直播的好時機。具體24小時的流量變化，大致可以劃分為以下幾個時段：

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黃金時段：晚上8點至凌晨1點

晚上是一天流量的最高峰，無論是直播觀看，還是GMV（Gross Merchandise Value 網站成交金額）都是妥妥的黃金期。很多主播都會選擇這個時間段開始播出，競爭非常激烈。

低谷時段：凌晨1點至早上6點

這段時間大部分用戶基本都處於睡眠狀態，流量遠低於白天，但習慣晚睡的仍有不少人數，當中凌晨2-3點至是深夜直播的黃金時間。

上升時段：早上6點至中午12點，下午2點至6點

白天的兩個時段也被稱為「藍海時段」，流量逐漸攀升，競爭不如晚上激烈。值得注意的是，早上9-10點的觀看次數與早上8-9點幾乎相同，但GMV幾乎翻倍。

回落時段：中午12點至2點，晚上6點至8點

這兩個時段用戶大多在吃飯、午休、下班路上，整體流量回落。

一旦列周末大家有更多空閑時間的日子，流量高峰便跟平日不同。早上9點到11點，晚上10點到12點，有大量用戶沉浸在抖音裏。

2. 如何選擇開播時段？

通過以上的分析，可以大致了解抖音的流量峰值分布情況。因為大家對流量高峰時段的關注，尤其是大主播大多選擇在晚上開播，整個平台的流量都會進行分流。

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數據統計帶貨小時榜中，在黃金時段晚上10時至凌晨1時，100-500萬的粉絲量佔比最多，高達30.7%；粉絲量為10-50萬和50-100萬，分別佔23.5%和17.3%。

對於中小商家以及剛起新號的商家來說，流量可以劃分的並不多。因此，可以在平日白天或周末藍海時段增加廣播時長，以提高自播效率。

9月在線直播間在中午11點、下午4點、晚上10點達到峰值。如果能避開聚集時段在競爭不那麼激烈的時間裏開播，就有更好機會獲得好的數據，進入更大的流量推薦池。

很多商家都在搶佔午夜黃金時段。數據分析帶貨小時榜單，凌晨1點至早上6點開播的直播間有以下幾個共同特性：

一、 粉絲量多在10-50萬之間，佔比近76%；1萬以下的粉絲數量佔比6.2%，粉絲數量愈高凌晨直播愈少。

二、在商品類中，服飾內衣、珠寶文玩佔比較高，高達17.6%；其次是食品飲料，鞋靴箱包，智能家居用品等。

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服裝產品的直播室主要面向中老年人用戶。在這些群體中，以「寶媽」群體居多，起得早、起夜或上夜班的用戶佔比較高。

珠寶文玩類受眾較窄，商品在白天不會得到很好的流量和曝光，而午夜進直播音間的用戶心理防御較低，容易與主播產生情感聯繫，在播音間停留時間較長，容易衝動下單。

此外，隨著主播生態愈來愈完善，很多品牌和商家都盯上了「日不落」的直播模式。如《交朋友》在成立之初就宣布實行「7x24直播」，但這對運營團隊和主播的配合能力有更高的要求。

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簡而言之，對於抖音來說，黃金時間肯定不只一個。商家只要把握好每個時期的流量，就能收獲自己的「黃金」。

3. 各行業開播時段建議

不同的行業，可以根據自身產品與定位，針對粉絲畫像調整開播時間，覆蓋粉絲們的空閑時段。

比如說寶媽群體，要等晚上寶寶睡覺了才有時間發抖音，一般就可以選擇深夜這個時間；學生黨則白天的時候有大量空閒的時間；上班族在通勤路上和下班後才有空看直播等等。

根據抖音平台官方建議：

1）行業為服飾鞋包、消費電子家居生活的商家，建議在上午8至10點，晚上10至12點這兩大高流量時間段開播。

2）行業為食品生鮮、個護家清鮮花、美妝、珠寶潮奢、酒滋補保健的商家，建議在晚上10至12點高流量時間段開播。

3）行業為親子生活和跨境的商家，建議上午8至10點高流量時間段開播。

4）中小達人則可以在周末時間段適當增加開播時間，提升直播效率，優化收益。

此外，養成良好的開播習慣也很重要。

穩定：固定每天的開播時間，比如每天都是晚上8點開播，讓抖音知道我們每天都能穩定開播，也能逐漸培養用戶習慣。

整點：比如我們定下每天晚上8點直播，那可以在晚上7：55開播，更容易被抖音推送流量。因為每一個整點都會有一個小時榜，排名有助於提升我們的直播間人氣。

增加開播時長：據抖音電商及巨量算數聯合發布的《2021抖音電商達人生態報告》顯示，周均開播7天的達人，人均直播效率（帶貨銷量）是開播一天的14倍，場均直播效率（帶貨銷量）是開播一天的1.6倍。

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短片引流：開播前可以先發點預告片預熱，讓自己有穩定的粉絲量。

最後，開播時間並不能解決你的流量問題，但是選擇藍海時段可以讓你搶到一些優勢，慢慢通過這些直播場次去提升團隊運營能力，這才是最核心的。希望大家都掌握到抖音的最佳開播時段，令產品銷量節節上升。