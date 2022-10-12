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12/10/2022

最一枱難求兼最有機會摘星的意大利餐廳！IGable黃金鈕扣意粉、外婆Style釀青口、Tiramisu波波，將意菜推向新境界

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Photo: 由作者提供

　　香港西餐一向都是以法國菜領頭，近幾年卻出現多家走fine dining路線的意大利餐廳，一間比一間昂貴，一間比一間難book，還改變了大眾對意大利菜的傳統刻板印象，Estro正是其中的表表者……

 

　　原來，Estro剛剛慶祝開幕一週年 —— 過去一年，大家的路都不容易走，尚記得去年今日，香港疫情持續，各行各業叫苦連天，餐飲業非常艱辛，在那個時期開設餐廳大概是很黐線，要大手把投資建立一間高檔路線的意大利餐廳更應該屬極度黐線，而偏偏Estro在當時開業了。

 

　　結果呢？開業就高棚滿座。據說就連作為該餐廳業主的恆隆商場高層人馬，都無辦法成功訂枱，要委託秘書跟一般食客一樣不斷打電話或上網試訂。

 

　　大廚Antimo Maria Merone說：「新冠肺炎無疑是全球性問題，但有危就有機，老老實實，若不是疫情爆發，我也不會在當下談及Estro。」

 

Estro的門口只是一抹帶質感的水泥灰色，風格低調，令人想到日本禪意美學。

踏進餐廳室內，感覺到優雅而平靜的氛圍，枱距頗為寬闊，視覺上予人舒服感。

公關說外牆進行裝修，是為餐廳環境美中不足，但從落地玻璃的設計顯然有助隱藏了窗外的棚架。

 

　　來自意大利拿坡里區域的Antimo Maria Merone，自小就被美食重重包圍，外婆的烹調成為他日後的基石，長大後他雖嘗試聽從父母之命到米蘭進入優秀大學修讀財務，只是他最終放棄，在身無分文之下獨自跑到德國柏林某間餐廳重新開始，叫做踏上了烹飪行業，然後又在母親壓力下返回意大利，在被譽為「新派意大利菜教父」的Gualtiero Marchesi的廚藝學院正式學藝，還以Top Student位置畢業，隨即展開亞洲之旅，先跟隨名廚Philippe Léveillé飛到香港開設L’altro，開業4個月便摘得米芝蓮一星，之後居港的意裔名廚Umberto Bombana在澳門開設Otto e Mezzo，同樣在幾個月內摘得一星。然後進入疫情期，他被逼滯留香港，卻偶然認識了JIA Group餐飲集團老闆Yenn Wong，一拍即合地打造了Estro。

 

　　由此看來，大廚Antimo Maria Merone在Estro，不單純粹是提供美食者，也是其靈感、思想、軸心所在，連室內設計都是以大廚Antimo Maria Merone出發，設計師André Fu根據大廚提供的拿坡里資料，包括古老城鎮、19世紀貴族沙龍等，再重新構想和展現出來。

 


大廳的其中一方，湖藍色的沙發配上啡色牆板及赤土色咕(口臣)，簡潔而富有高雅品味。

餐廳的其中一張二人枱，具孤度地深入角落，有助隔掉聲浪。壁畫由居於香港的藝術家Elsa Jean de Dieu繪製。

開放式廚房位於餐廳的「C區」，與其說是讓食客看到廚隊烹調實況，不如說是令廚師觀察食客一舉一動。

（左）大廚Antimo Maria Merone及（右）糕點廚師Fabio Bardi，常駐於開放式廚房。

 

下一頁：清爽壓縮西瓜、薯仔卷配茄子蓉、令人選擇困難的橄欖油

 

 

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