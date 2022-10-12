眼退化｜日本專家列10大眼退化症狀！吃飯成日弄污枱面都關事？睇唔到紅綠燈？中幾多項要留神？即Check自己有無事！

隨著年齡增長，身體機能退化也是必然之事，不過當中眼退化往往都是大家容易忽略的身體警號之一，到出現嚴重情況時，可能已經太遲！想知自己的「靈魂之窗」是否已開始退化？日本加藤眼科醫院院長加藤圭一近日就分享了10大眼退化症狀，一起來自我檢查吧！

日本加藤眼科醫院院長加藤圭一曾提出名為「Eye-frail」的眼退化概念。加藤院長指，隨年齡增長，眼球會開始出現機能退化，加上不同的生活習慣，視力很容易便會變差。不過由於初期的眼退化症狀並不明顯，如果持續不理會，情況將會愈來愈嚴重並影響視力！

《女人不壞》劇照

有見及此，加藤院長曾簡單列出10大眼退化症狀讓大家自我檢查，即睇以下checklist，及早預防！

1. 眼睛容易疲倦

加藤院長指，很多人都習慣認為眼睛不適只是眼睛疲倦，但其實眼睛疲倦的原因有很多，例如老花、乾眼症等，因人而異，出現問題時一定要正視。

2. 晚上視力轉差

患上老花、白內障的人在通常在晚上視力都會轉差。除此之外，由於近視度數亦會隨年齡增長變化，因此在晚上亦會出現視力轉差的可能性，這時候記得要配戴合適度數的眼鏡。

3. 減少長時間看報紙或看書

因為報紙和書本上的小字對老花和白內障的患者來說難以閱讀，所以如你發現自己開始愈來愈少看報紙或書，或是老花眼和白內障的先兆！

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4. 吃飯容易弄污桌面

最近吃飯時都比以前更易弄污枱面？要小心！加藤院長指，如果出現這個情況，代表你可能開始看不到中距離的事物。這個情況有兩大可能性：眼鏡度數不合適、或是視力因白內障因變得模糊。

5. 戴眼鏡也看不清

加藤院長表示，出現這個情況當然有機會是因為眼鏡度數不合適，但同時亦有可能是白內障、青光眼、視網膜脫落等眼疾先兆，如有這個症狀，要盡快求醫。

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