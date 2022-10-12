日本自由行 | 開關後4間最想住的東京新酒店！最方便購物澀谷新場上蓋酒店、最近東京都心溫泉旅館、抵住東京迪士尼Toy Story酒店

香港人最喜歡住新酒店，我也不例外。這幾年，東京開了很多大大小小的新酒店，終於等到開關，可以計劃去住一下，當中有型格的，也有奢華的，更有溫泉及迪士尼酒店，好像有點性格分裂，但就是要多姿多采，才是東京吧，對不？

血拼Shopping必住！

澀谷．sequence MIYASHITA PARK

2020年8月1日 OPEN

喜歡到原宿、澀谷shopping的朋友，就算還未去過，應該對「MIYASHITA PARK」這個新商場的名字不會感到陌生。我估大家平時的購物路線都跟我差不多吧，由JR原宿站落車，經過竹下通，直去裏原宿或轉右去Laforet，然後去The North Face，再走到落澀谷BEAMS，而MIYASHITA PARK就正正是位於The North Face及澀谷BEAMS（現在只淨BEAMS MEN）之間。老實講，商場的店舖食肆不算太吸引，最出色設有酒店「sequence MIYASHITA PARK」。試想想，一起身，落街，無論向左走或向右走，5分鐘腳程，都可以買到你破產！買了大袋細袋，又可以先返酒店放低，去個廁所，再戰下半場，是否很爽？酒店有十多個房種，面積不算大，最有趣是多款「碌架床房」（Bunk Room），可供2-6人入住。而房價方面都非常合理，最平的雙人房14,500円起，都算抵住。不過，位置雖然方便，但如果拖著大大件行李，可能都要在澀谷站轉的士。

酒店位於原宿及澀谷之間，位置方便購物，shopping精最啱！

（圖片來源：FB @ sequence MIYASHITA PARK）

碌架床房適合一大班friend齊齊住，很有大學宿舍的感覺，好warm！

（圖片來源：FB @ sequence MIYASHITA PARK）

客房都有大大個玻璃窗，可以從日到夜眺望原宿、澀谷的景色。

（圖片來源：FB @ sequence MIYASHITA PARK）

酒店內設有cafe，住客可以在這裏食早餐，夜晚則可以上頂樓酒吧飲酒。

（圖片來源：FB @ sequence MIYASHITA PARK）

sequence MIYASHITA PARK

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