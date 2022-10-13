建造業步入10年「黃金期」 加薪最多12.5% 坭水工日薪1800元

【晴報專訊】疫情回穩，各項工程全速重上軌道。建造業總工會昨公布，16項工種下月起日薪平均上調約5.4%，以坭水工加薪最多達12.5%至日薪1,800元。政府千億工程即將展開，工會預計將迎來10年「黃金期」，惟本港仍缺至少1萬工人。承辦商及分包商亦稱，建築材料、物流、人工令總成本升5至30%，加上工人及專業人才流失，恐現「爆煲潮」，基建或超支和超時落成。

建造業總工會公布，12項工種將加薪3%至12.5%不等。

建造業總工會公布，下月1日起12項工種將加薪，其中坭水工加幅最多達12.5%，日薪由1,600元加至1,800元；鋁質工今年度首次納入統計，日薪為1,500元；而混凝土、紮鐵及挖掘機則凍薪。另工會於8至9月訪間1,470名會員，結果顯示，整體失業率為10.8%，就業不足率為11.6%，較去年同期有好轉。

工會理事長黃平表示，本港逐步復常，未來有明日大嶼及北部都會區發展，形容建造業將步入10年「黃金期」。但工會權益主任吳偉樑估計，現有58萬名持牌工人，僅約40%、23萬人活躍。

首9個月追3600萬欠薪 超去年全年

吳又指，今年首9個月已協助約2,300名工人追討近3,600萬元欠薪，比去年全年追討的3,200萬元更多，當中不乏過往表現良好的承建商。他指，一般建築商可從其他工程收入「補水」予旗下分判商，以向工人支薪，惟疫情導致不少工程延誤，加上移民潮，流失部分建築師及工程師等專業人員，缺人手審批圖則，進一步拖延工程進度，大判或因而被迫向二、三判減少甚至暫緩供款，有個別公司更因此要拖糧達9個月。

香港建造業分包商聯會主席陳劍光指，現時涉前期工程的工種尤其缺人，如紮鐵、釘板，以至規劃、工程師等專業人才，「由於工序多了，以往一個地盤只需20至30人，現要200至300人」，加上成本升，單是原材料已漲價10至30%，據悉因經濟不穩，曾有大判反映因發展商周轉不靈而被拖糧。

香港建造商會會長林健榮承認，建築成本正持續升，加上疫下工程延誤，加上無論低技術或高技術工種均缺人，相信因財務問題欠薪只佔少數，大部分是「埋數慢咗」。

物流材料人工漲價 工程成本增

建造業總工會估計，現時本港仍欠約1萬名工人。

但有工程顧問透露，疫下物流、建築材料及人工飈升，令總工程成本漲價5至10%，人手不足問題亦未見改善，而不少工程延誤4至6個月，如未能按時「交貨」會被罰錢，不排除有大判或先扣起原本用作支薪的資金，加上經濟不景，或有細判資金周轉出現問題，未能如期支薪。他直言，如多項大型基建工程日後未能有序推進，恐重現當年基建的「爆煲潮」，「超支兼超時」。

黃平估計，現時本港仍欠約1萬名工人，但工會調查發現78.9%會員表明反對輸入外勞，83%人望政府有序推出工程及設立「施工期」，相信有利吸引新人入行。建造業議會亦稱，目前全港有近60萬名註冊工友，平均年齡46.8歲，會透過應用創新科技、專業培訓及優化晉升階梯等，提升行業形象及發展機會，吸引更多年輕人入行。勞工處則強調，政府要求僱主必須優先聘用本地工人，並確實未能在本港聘得所需人手時才可輸入勞工。

地盤要求工友趕工 工會直言易生意外

疫情延誤工程進度，吳偉樑說，不少地盤為趕工，要求工友周日加班，舉例指蓋1層樓，一般需時4至5日，現部分地盤卻要求在3至4日內完工，直言更易引起工業意外。

建造業總工會職業安全健康總幹事潘偉傑更稱，有地盤為趕工而同時間進行高風險工序，如上方吊運物件時，地面則繼續其他工程，今年8月便有地盤在強風下，吊運預製組件時撞到工作台，造成3人受傷，強調許多工業意外是可以避免。