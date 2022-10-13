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13/10/2022

3人入社區始揭陽性 XBB新增5宗輸入 專家：「新混合變種」今冬或湧現

#變種病毒 #肺炎疫情 #免針紙
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　　【晴報專訊】變種病毒XBB亞系再襲港，衞生防護中心揭多5宗輸入個案，當中3人入社區3日後才陽性。有專家指，XBB.1免疫逃逸為諸變種中最強，料今冬因港人恢復外遊，將有多個「新混合變種」病毒出現。

 

衞生防護中心揭多5宗XBB輸入個案，有專家指，XBB.1免疫逃逸為諸變種中最強，料今冬將有多個「新混合變種」。（資料圖片）

 

　　另醫衞局局長昨認可兒童版復必泰在港緊急使用，有專家料今年內將能接種。

 

　　本港昨多4,788宗確診，包括368宗輸入；單日多105人入社區1至3日始揪出陽性，佔同期旅客1.47%，較上周平均值多0.28百分點；另多5宗XBB感染，涉1男4女，年介34至65歲，全部人本月初來港，均無症狀。當中2名分別從印度及泰國入境女子抵港同日陽性；另1名英國男子、2名新加坡女子在入境後3日內陽性。

 

　　理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒指，XBB.1佔全港約1%個案，先在新加坡發現，孟加拉及尼泊爾有較多個案，體外實驗證明其免疫逃逸能力是諸病毒中最強，他料聖誕外遊者將在冬季陸續帶新變種返港，勢現混合變種毒株，確診恐再升。

 

幼童版復必泰獲批 料年內可接種

 

　　另醫務衞生局局長昨批准兒童及幼兒配方復必泰疫苗，在港緊急使用；正待藥廠提交供應時間及資料。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明指，兒童復必泰料「今年內一定有得接種」，可推高6個月至4歲群組接種率。

 

　　多名政府專家顧問早前倡引入二價疫苗。美國耶魯大學傳染病學專家Erol Fikrig在官網撰文稱，新配方雖僅通過動物測試，但轉配方時不做人體實驗的做法，與流感針相若，以免趕不及大流行出現，相信參照初代mRNA疫苗及針對BA.1研發針劑的人類數據，可確認安全性；另美國疾控中心建議，二價疫苗與初代疫苗接種間距最少為2個月，專家認為最遲可隔6個月；至於兒童二價針料今冬才在美國面世。

 

「黃大仙廟宇廣場社區疫苗接種站」昨天首日運作（政府新聞處）

 

　　世衞免疫戰略諮詢專家組（SAGE）指，含BA.1、4、5及原始病毒株的二價mRNA疫苗已獲授權用作加強劑，但現有數據不足以證明其優勢強於初代加強劑；在最後1針後4至6個月補打初代或二價同樣有效。

 

　　另本港昨多9人離世，涉5男4女，年介70至106歲，當中5人住院舍。新加坡國際學校排球隊爆疫須局部停課一周。

 

使用涉濫發「免針紙」 湯家驊：或涉行使虛假文件

 

郭卓堅就政府廢除「免針紙」申司法覆核，法官暫緩廢除決定，下周四正式聆訊。(資料圖片)

 

　　高院日前頒臨時禁制令，暫緩涉濫發的2萬張「免針紙」失效。病人政策連線主席林志釉指，對法官判辭感意外，指法官似乎已認為當局並無權廢除「免針紙」。他又指，接獲市民求助，指公院醫生並不傾向發出「免針紙」，質疑政府做法。

 

　　行政會議成員湯家驊認為，政府按法庭臨時禁制令，暫緩取消涉濫發「免針紙」，是考慮距離開審時間不長，不會造成大影響，此乃正常做法，不涉有損政府管治威信，只反映政府辦事須尊重法庭。但他提醒，法庭僅處理醫務衞生局長是否有權力宣告不得持免針紙入表列處所，並非裁定「免針紙」有效，故絕大多數持問題免針紙人士，都可能非不宜接種疫苗者，故使用「免針紙」可能是行使虛假文件，而最高刑罰是監禁14年，籲市民不要為一餐飯一杯酒斷送前途。

 

 

轉載自: 晴報

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