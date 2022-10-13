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13/10/2022

許志安正式復出 鄭秀文寄語︰自己執生

#鄭秀文 #許志安
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　　【晴報專訊】鄭秀文（Sammi）昨日出席時裝活動，Sammi老公許志安正式復出，推出新歌之餘，早前更舉行網上音樂會，反應不俗；Sammi表示有收看安仔的音樂會，並大讚老公努力練歌及保持狀態。另外，向來身形纖瘦的Sammi，揚言到70歲退休時便會容許自己長胖點，肥20磅也沒問題。

 

Sammi笑言到退休時才縱容自己大吃大喝及減少運動。

 

 

　　鄭秀文、廖子妤（Fish）、蔡思韵及楊文蔚昨日到中環出席時裝活動，身穿毛衣配背心的Sammi，笑言在織冷衫等「女人嘢」完全不在行，自己人生亦只織過一條頸巾送給爸爸，連老公許志安也無份：「因為我針法好差，織到疏窿，戴咗都唔會保暖！」提到安仔近日推出新歌《人與人之間》，並舉行網上音樂會，Sammi表示有收看音樂會，又大讚安仔十分盡力。她說：「我睇到佢（安仔）為演出做咗好多準備工夫，好似練歌、保養把聲，同埋一直保持最佳嘅體態。佢好珍惜呢個機會，因為唔係必然，有唱片公司同觀眾畀機會，自己執生啦。佢咁大個人，知道『珍惜』唔係淨係講咁容易，要用行動支撑呢兩個字。要有誠意演出，保持水準好重要，我幫唔到佢，要靠佢自己，佢都會『自動波』去做。」

  


安仔早前舉行網上音樂會，獲歌迷大讚歌藝保持水準。（網上截圖）

 

　　Sammi笑言自己過往只珍惜身形，現在愈來愈珍惜健康，「我本身瘦咗好多年，但每次出嚟大家話我瘦，其實毋須咁驚訝，係因為運動同飲食而養成呢個體質。可能我若干年後退休會畀自己肥啲，脹20磅都無問題，都只係120磅。到時我會食嘢亂章法啲、少啲運動，因為到我70、80歲時，使鬼咁fit咩！」談到工作，Sammi透露工作已排到2024年底，除了明年七月的紅館騷，還有拍電影及開巡迴演唱會，「去到呢個年紀唔好計劃咁遠，兩年都已經好長。」

 

廖子妤「收埋」圈中男友

 

 

（左起）楊文蔚、廖子妤及蔡思韵以毛衣造型現身。

 

　　同場的Fish十年前由馬來西亞來港發展，她笑言難忘首年在港度過的冬天：「啱啱嚟嗰陣真係凍死我，要飲熱水保暖。」提議她找個男友做「人肉攬枕」便可保暖，她怕醜笑認早已有一位拍拖數年的圈中男友。問男方是否同公司藝人？她即說：「我公司得麥子樂，唔係佢啦！」Fish自言性格負面，擔心若公開關係，將來分手又要對外解釋，所以拒透露男友身份，「不過依家相處開心嘅，我都同佢屋企人食過飯。」

 

轉載自: 晴報

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