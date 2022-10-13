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13/10/2022

不幸確診忍痛煞停個唱 張繼聰謝安琪居家隔離

#張繼聰 #演唱會 #謝安琪
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　　【晴報專訊】歌手出身的張繼聰（阿聰）事隔多年再開騷，原定本周六（15日）假旺角麥花臣場館舉行《Welcome to route 37》演唱會，但前日他不幸確診新冠肺炎，昨日忍痛宣布個唱取消。阿聰的太太謝安琪（Kay）及一對子女為密切接觸者，故一家現正居家隔離中。

 

張繼聰現時在家隔離及休養，跟足指引靜待康復再出關。（資料圖片）

 

　　張繼聰為了今次演唱會費盡心思，正當一切準備就緒，卻不幸「中招」。主辦單位昨日表示對於有關延期安排將盡快公布，對所有已購票觀眾帶來不便深表抱歉。本地舞台負責人伍健雄表示︰「現階段未諗延期會增加幾多開支，呢一刻只係想盡快通知已購票受影響嘅觀眾，我哋依家同場館溝通，希望盡快攞到最新嘅檔期，有最新消息會第一時間通知大家。」

 

阿聰確診，Kay及一對仔女現正居家隔離。（資料圖片）

 

　　阿聰昨午在社交網發文︰「非常抱歉，希望大家保留門票，關於改期嘅消息，會盡快通知大家。我會好好休養，補番一個精采嘅演出畀大家。」他同時透露病況︰「現時病徵輕微，有少少發燒，已通報有關當局，家人亦按照相關的指示自我隔離。」圈中好友鄧麗欣、陳瀅及連詩雅等留言請他保重身體。

 

Kay曬腿保住「一線」歌手

 

　　而Kay隨後亦在社交網報平安︰「快測結果是一條線的，這幾天會按照規定，乖乖留在家好好休息，隔空跟淺白小隊跟進新歌MV進度，雖然工作需要調動，但向好的一面想，就當這星期是繁忙中，特別安排給我的假期吧！小朋友們都很掛念我做的麵包，也有好一些書一直未有時間細閱，就好好享受這個假期吧。」同時貼出一雙白滑玉腿，並提醒大家多喝水及補充維他命。

 

轉載自: 晴報

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