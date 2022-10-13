【得獎名單】【etnet Chill賞你】PopWalk小出走‧日漫遊佐賀禮品



本推廣活動已圓滿結束，非常感謝大家的支持及踴躍參與！







現公布得獎名單 ：

(YouTube顯示名稱)

Ho winho

Sally Sze

Lily Kuan

ManYiuHo

Cheng cc

Tammy Sin

acheerfulg

kscheng1

Joe Lui

Andy ng

King Cheung

Den Koo

MCCCHAN

Yipyip

ancylam

namnam2

Ruby Lau

Henry Kong

Walter Yeung

Ken Ho

A_Yu

Alfred Tsang

Sk Leung

fanny wong

Yan Cheng

Kay Ling

Wesley Poon

KP Chan

Bosco Yuen

備註:

- 得獎者可獲PopWalk日系文青玻璃瓶、或PopWalk富士山系手提輕便電風扇乙份。

條款及細則：

1. 此領取函有效期由即日起至2022年10月31日。請於有效期內到指定地點換領、逾期作廢。

2.《經濟通》不代表獎品供應商，並不對獎品品質作擔保。

3. 所有獎品不可轉換、轉讓、或兌換現金。

4. 如有任何爭議，本公司保留最終決定權。



