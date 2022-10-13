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13/10/2022

萬聖節快到，來一個「人鬼戀」故事！捉鬼大師：非功力不足，而是輸給了愛情！

#玄學 #鬼故 #萬聖節 #人鬼戀
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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

    玄來更精彩

    本欄逢周四更新

　　 這是一個「鬼咁有趣」的故事。

 

　　「我軀鬼多年，呢次係我唯一嘅失敗經驗！」退休的捉鬼大師說。

 

　　眼前這位魁梧的大師非常「寸」，輕易不會認輸，因此以下故事應該是真的。威水史就多人吹噓啫，失敗史那有人杜撰的呢？

 

　　「呢件事發生喺公屋仲叫做廉租屋嘅年代，我當時年少氣盛，矢志替天行道，啲鬼唔猛都唔去收，愈堅愈好。

 

　　呢個個案，隻鬼上咗個靚女嘅身，個女仔好瘦好細粒，但係我哋四條大漢都㩒佢唔住！你話幾堅！」捉鬼大師憶述。

 

　　嘿！原來真有「鬼咁大力」這回事！

 

　　據少女的家人透露：她每天放學後，就躲在自己的下層碌架床，拉上布簾，然後不停和男鬼交談、談得很開心。據在上格的弟弟「報料」，得知男鬼本是大陸人、交通意外喪生，不知怎麼會與香港少女陰陽合體，賴在人間。

 

　　自此少女整個人都變了，每天只吃一餐，而且是辣椒炒飯，還是桂林最辣的辣椒。喝水就喝最滾的，剛煲好就喝下去，若是平常人，喉嚨已經煮熟了！

 

　　母親深感不安，先後請過不少道士、和尚和異人來家中，結果都險象環生。

 

　　「有一次搵咗個道士嚟，點知男鬼直情跟佢番個神壇，仲警告佢唔好多事，即係話，你有個壇我都唔卸你，道士立即劈炮！另一次請咗個茅山師傅嚟，點知佢一作法用劍指指向少女，即被咬傷手指，見血而逃。我地幾個師兄弟為咗救人，唔理咁多，就殺咗上佢屋企。」大師話。

 

　　最初將符化了，拌在辣椒油中，但她聞到味，不肯吃，於是變招，只用清水，劃符在水中讓她喝下去，

 

　　「本來已經無聲無色咁攪掂咗佢，佢媽咪打電話嚟話個女正常番，有幫手做家務添。點知個細佬通水，話阿媽搵人喺水度落咗料，於是前功盡廢。少女後來如何，我哋都唔知，因為可以用嘅方法都用盡曬。」大師縷述捉鬼之轉折失敗。

 

　　跟著他長歎一聲說：「唉！我唔係輸在功力不足、或者慈悲心唔夠，而係輸畀愛情，原來美少女鐘意咗辣椒鬼！」

 

　　愛是無敵，陰陽比翼？

 

 

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