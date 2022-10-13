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13/10/2022

暫時抽起23條立法背後理由

#23條立法 #基本法 #立法會
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　　政府向立法會提交經修訂立法議程，把今年初仍在議程《基本法》23條立法刪除，代表今年內不會開展23條立法工作。許多建制派立法會議員意見多多，為了說話而說話，卻不知說了甚麼話。

 

（資料圖片）

 

　　葉劉淑儀2003年因推23條立法而下台，現為行政會議召集人和新民黨主席，竟然說「相信政府抽起23條立法，是因為有關政策研究尚未完成，時機未成熟」。

 

　　天啊！23條立法已經講了20年，上屆林鄭政府已曾說過，今年底前將就基本法23條展開立法工作。保安局局長鄧炳強今年初也曾表示，5月到立法會諮詢，然後在今年底前把基本法23條草案提交立法會審議。

 

　　由此證明有關23條立法政策研究已經完成，若果以「有關政策研究尚未完成，時機未成熟」推遲，是不成立。或許有個別條文需要再斟酌，又或許有國家推新國安法條例可予參考，但這些都是枝節，條例總有可以斟酌地方，亦總有可以參考方向，卻不是無日無之的研究。

 

　　另一位新民黨立法會議員黎棟國，前保安局局長，他10月10日表示，政府已多次表明23條立法非優先選項，加上上半年受疫情影響，相信保安局需聚焦協助抗疫，未能處理23條立法。

 

　　他好像熟知內情。但兩個星期之前，9月27日接受「香港再出發大聯盟」訪問時，他又是怎樣說呢？他說首要任務希望政府盡快將《基本法》23條立法條例草案交到立法會。之前催促盡快立法，之後像一早看到立法非優先的意圖。究竟他怎樣解釋呢？

 

　　選委界立法會議員江玉歡說政府希望預留足夠時間，做好23條立法解說工作，減少社會爭拗。23條立法從來敏感，亦一定引起爭議，任何時間推動立法，也一定有爭議，亦必須解說。所以甚麼叫足夠時間？愈早提出，就代表時間愈多。又一個為講而講的講法，毫無章法。

 

　　此反映這些建制派議員只跟著政治風向說話而沒有主見。

 

　　當然亦有建制派甚有主見，像何君堯批評有說政府專注防疫，年內不開展23條立法，是rubbish（垃圾），他不相信政府沒有足夠人手處理，防疫主要由衞生部門及其他執法部門負責，但23條立法是律政司工作。

 

　　罵得狠，卻鬧錯人。

 

　　政府新修訂本年度立法議程，刪走15項原定今年內審議的法案，包括《基本法》23條立法。現在已經是10月，23條立法敏感，故會諮詢，諮詢還沒開始，就不可能送上立法會今年內審議。現在講的是不在今年內，而不是今個立法年度內，即明年7月。

 

　　人手不夠、時間不足，人人皆知是幌子，暫時叫停肯定是政治理由。

 

　　還是全國人大常委譚耀宗有套路，他說當前環球局勢非常複雜，目前更重要是小心處理其他更急切的問題。相信這才是23條立法暫時抽起的真正原因。

 

　　世界正在百年未有之大變局中，中美關係面臨脫勾，中歐關係漸行漸遠，俄烏戰事日益惡化，國際形勢複雜多變，現時情況和年初比較已發生根本性變化。在這個隨時一觸即發的形勢下，23條立法又要做足諮詢、又要減少爭議，倒不如先看清形勢再謀後著。

 

　　抗疫是大事。幾年疫情下，經濟民生困難。市民對新政府最大期望是先做好抗疫，把具有爭議性的事擱置一下，未嘗不可。更何況自港區國安法後，香港情況已趨穩定，令23條立法不是刻不容緩般逼切。

 

　　事緩則圓，中國人的智慧。

 

 

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