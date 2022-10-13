【比比星期四】溫傑：10月3大憧憬　恒指短線有望反彈？惟後市續尋底？

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

聯儲局9月會議記錄顯示局方維持「鷹派」，隔晚美股輕微下跌，投資者觀望今晚（13日）公布CPI數據。恒指平開後反覆向下，半日跌166點，報16534點，成交430億元。恒指向下趨勢未改變？生物醫藥股半日普遍向上，內房、物管股集體受壓，碧桂園服務(06098)半日跌近一成。為最大跌幅藍籌。10月或有3大憧憬令恒指短線反彈？中共二十大之前，哪些板塊、個股值得留意？





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