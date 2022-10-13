13/10/2022
學做傳統澳葡菜！John Sir家傳「非洲雞」，火辣辣香濃惹味！家中無焗爐可試另一種食法？
John Rocha 鹹蝦燦
John Rocha 鹹蝦燦
飲食文化人 | 食譜書作者 | 說故事的廚師
中葡混血兒，自幼受中西文化薰陶，加上從小喜歡烹飪，不知不覺從嫲嫲和媽媽身上學會了很多正在失傳的澳葡家庭料理。以往從事市場策劃和品牌管理工作，2018年開拓廚藝事業，現為煤氣烹飪中心的客席導師，為多個大型機構作烹飪示範、拍攝視頻，致力推動飲食與煮食文化；同時亦為傳媒撰文和拍攝煮食專欄，並撰寫多本食譜著作，包括《鹹蝦燦之味》、《Woll微壓潮煮》、《鹹蝦燦味道日誌》和《我想你‧煮》等。
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Youtube： John Rocha Cooking
Instagram：johnrochacooking
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鹹蝦燦假日煮場
隔周四刊出
大家每次去澳門，十居其九都會吃不同葡國菜，如炭燒沙甸魚、葡國雞、馬介休、咖喱炒蟹等，今天我會為大家介紹傳統澳葡菜「非洲雞」！非洲雞主要兩種做法：一個較乾身，另一個則用炆煮方式做，較為多汁；我的做法屬後者，這個更是我的家傳食譜！
食譜作家、料理導師
John Rocha鹹蝦燦
非洲雞是很多人到澳門必點的澳葡菜式。此菜式起源於澳門，大約在四十年代，澳門有一名葡國商人從非洲帶回了當地辣椒「piri piri」，並交予一名廚師Angelo ，Angelo 就用了此辣椒，再加入椰汁和花生醬，做出了澳門獨有的非洲雞菜式！這個菜式的亮點，必定是又香又濃的醬汁，超好下飯，大家記得做出來嘗嘗！
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