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14/10/2022

觀眾批評戲屎 陳瀅強調志不在獎項

#美麗戰場 #陳瀅
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　　【晴報專訊】無綫劇集《美麗戰場》播出以來話題不斷，擔演女主角的陳瀅，演技亦成熱話。她被指經常瞪大對眼、只用一個表情演戲，更被網民截圖廣傳取笑。前晚一集，陳瀅與客串的唐詩詠正面交鋒，被指高下立見。陳瀅昨日出席宣傳活動，對連番被批戲屎，她樂於接受批評，並強調享受演戲過程，並不着重獎項。

 

陳瀅昨日玩遊戲時，選擇緋聞男友方力申做一夜情對象。


　　陳瀅昨日與《美麗戰場》一眾演員一起出席宣傳活動，雖然早前她到法國出席時裝周，但一直有留意觀眾對劇集的意見。對於被指只懂瞪大眼演戲，陳瀅表示無論好壞評語都看到，亦樂於接受所有批評︰「知道大家討論我嘅表情，觀眾話諗起我瞪大眼個樣會發噩夢，唔好因為我而唔睇呀，套劇入面有好多靚仔靚女，一定可以發個好夢。」

望觀眾耐心追劇

 

唐詩詠客串演霸氣闊太，被指收放自如、演技超班，陳瀅（圖）立即被比下去。（影片截圖）

唐詩詠（圖）客串演霸氣闊太，被指收放自如、演技超班，陳瀅立即被比下去。（影片截圖）


　　視后唐詩詠前晚一集與陳瀅面對面「講數」，觀眾讚詩詠演技超班，留言指「無比較無傷害」和「唐詩詠呢段戲勁正，陳瀅完全比下去」等。陳瀅昨日表示不需要作任何反擊，因為演戲是表演藝術，總有人喜歡與否。她又指角色「阿寶」有三個階段，請大家拭目以待︰「第一段演後生純真的確較難，之後去到30歲階段，相信觀眾會睇得舒服啲，大家畀少少耐性。」另外，對於監製葉念琛看好陳瀅爭奪視后，她指不喜歡爭鬥，從來無說過想得視后，更加不會視獎項為終極目標。

 

轉載自: 晴報

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