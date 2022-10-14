  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

14/10/2022

社交媒體涉毒品帖文 5年增2.5倍 青年低估大麻二酚禍害

#大麻二酚 #吸毒 #帖文
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】吸毒嚴重危害健康，有機構連續5年用人工智能及大數據，分析本地毒品問題和趨勢，發現社交媒體涉毒品帖文數量及瀏覽量反覆上升，帖文量5年間增2.5倍，其中大麻二酚的瀏覽量更急升3倍。

　　調查亦發現，部分受訪青年低估吸毒風險和禍害。有社工指，大麻二酚（CBD）近年更成「入門毒品」，建議當局加強教育。

　　青協青年違法防治中心的抗毒服務由2016年起運用人工智能及大數據，分析本地毒品問題和趨勢。結果發現，社交媒體涉毒品帖文數量由2016年的927篇急升2.5倍至去年的3,114篇；瀏覽量亦由350萬次，增逾倍達760萬次；其中2020年為高峰，有5,402篇帖文，瀏覽量達1,000萬次。

 

青協建議政府加強青少年對毒品禍害的教育（青協圖片）


　　另大麻二酚（CBD）有關帖文的瀏覽量更在去年急升3倍，由2020年的11,840次增至2021年的42,980次；最多帖文與大麻、搖頭丸、啟靈藥、氯胺酮和可卡因相關。

誤當大麻流行潮物

　　此外，中心於去年11月至今年7月以問卷訪問參觀禁毒流動展覽車的1,289名12至24歲青年，結果發現，部分人低估了吸毒的風險和禍害，如20.3%人指即使吸毒，也有信心控制對毒品的渴求，另17.8%更指毒品有助緩和緊張情緒。中心亦偵測到本港較活躍和高風險的逾千個社交媒體用戶中，有些疑為吸毒者或毒品賣家常用熱門的迷因圖片、NFT作品等，讓他人誤以為大麻等是流行潮物。

學者︰入世未深或誤信無害

　　青協青年違法防治中心督導主任李少翠指，部分青年對毒品抱錯誤觀念，尤其CBD近年被標榜為減壓和保健產品，恐誘使青年降低戒心躍躍一試，並令CBD成為「入門毒品」。中心建議在禁毒輔導治療和預防教育上，增加有關CBD和新興毒品的正確資訊、加強網上抗毒教育等。

　　城大社會及行為科學系教授黃成榮稱，社交媒體往往充斥着不良資訊，雖然用戶不一定受影響並產生不良行為，但入世未深的青年若身邊有人接觸毒品、在學校缺乏成功感、缺乏家庭照顧等，或輕易誤信毒品無害。

 

 

轉載自: 晴報

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#大麻二酚 #吸毒 #帖文

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk