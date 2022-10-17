許子萱做才女 梁超怡恨拍戲 林鈺洧樂靠父蔭拒做是非港姐

【晴報專訊】應屆香港小姐冠軍林鈺洧（Denice）、亞軍許子萱（Cecca）及季軍梁超怡（Joey）當選後新聞多多，當中Denice多次成為娛樂頭條人物，被指曾陷入三角戀、欠債50萬元等。慘成是非港姐，Denice承認被冤枉很不開心，幸獲父親林俊賢當最強後盾︰「佢話無乜嘢，時間可以沖淡一切，亦多謝爸爸啲粉絲愛屋及烏，令更多人認識我。」

三位應屆港姐各有目標，期望在娛樂圈大展拳腳。

Denice當選港姐冠軍後負面新聞不絕。（資料圖片）

Denice感恩爸爸林俊賢一直教路。（IG圖片）



星二代林鈺洧在決賽當晚的問答環節中，示範「喜、怒、哀、樂」表情獲讚，最終以平穩表現奪冠；亞軍許子萱兼任國際親善小姐；季軍梁超怡則同時獲最上鏡小姐，日前三人齊齊受訪，暢談參選港姐的心路歷程。Denice透露一直想做慈善工作，參選港姐亦屬機緣巧合︰「今年有長輩同我講，選港姐可以做到（慈善）相關嘅嘢，依家算係向目標邁出一小步。（父親林俊賢反對參選？）我問過佢，最終都有好嘅結果，依家做咗冠軍，都算係做咗一個好好嘅決定。」



許子萱出書揭「美麗戰場」



Denice希望將來能跟爸爸合作拍劇，「我哋可以演兄妹。（演情侶？）道德上有問題，做兄妹好啲。佢已經62歲，仲keep得咁好，日日做運動。」她又坦言「以父之名」對參選有幫助，「爸爸嘅粉絲會愛屋及烏鍾意我，否則佢嗰個年代嘅觀眾，未必識我呢個小妹妹。」以27歲「高齡」參選一擊即中，她說：「可以講係天時地利人和，如果20歲去參選，心智未夠成熟；依家知道自己要乜，所以今年係最合適嘅時間。」對於多次成為娛樂頭條人物，她選擇淡然面對︰「處理呢啲壓力係公眾人物嘅一部分，把口生喺人哋度，控制唔到人哋講乜。（爸爸有提點？）佢話呢啲新聞無乜嘢，時間可以沖淡一切。（你已百毒不侵？）無端端被人冤枉當然有唔開心，惟有做好自己。」

Cecca回憶任職投行要不停用腦，選港姐則是體力挑戰。



至於現年25歲的雙料亞軍Cecca是學霸一名，曾在紐約華爾街投資銀行工作，近日更在微博發文訴說任職投行的血淚史。Cecca自言參選是要證明自己︰「我想證明金融界都有靚女、才女，做投行嘅辛苦程度同參選有得揮，每日瞓幾個鐘，每星期不停加班，用生命去工作，曾經攰到差啲胃出血，今次參選證明自己捱得。」Cecca曾於內地出書分享投行工作的故事，可會再出自傳？她直認已籌備中︰「我會出第二本書講參選經歷，之後如果有機會以港姐身份外訪，都希望出第三本書。（目標當才女港姐？）希望啦，如果大家咁稱呼我，我都想做好啲。」提到在決賽問答環節被司儀曾志偉嘲諷是「擦鞋仔」，Cecca笑言無悔︰「自覺當日答得好有創意，展現三位評判各自對社會嘅貢獻，再有機會都會咁答，希望觀眾記得我嘅急才，唔好因為比賽表現就定義咗我，未來想做司儀或主持。」



梁超怡難忘被梁朝偉搣面珠

Joey六歲拍《無間道》時面圓圓勁可愛，她希望與偉仔再續前緣。

Joey六歲拍《無間道》時面圓圓勁可愛，她希望與偉仔再續前緣。



至於季軍Joey，02年以童星身份與梁朝偉在電影《無間道》中演父女，小妹妹轉眼已26歲，日後以演戲為目標︰「我唱歌麻麻哋，但好有興趣演戲，細個已經對鏡頭古靈精怪，希望延續兒時夢想。」談及與偉仔的緣份，Joey開心彼此有肌膚之親︰「偉仔搣我塊面，係好幸福嘅事，希望再合作。」另外，外界盛傳Joey因有紋身而未能奪冠，她不以為然︰「我唔覺得有影響，唔可以用紋身去定義人，女性用能力證明自己，紋身唔代表啲乜。」她視同樣在芝加哥長大的張曦雯為目標︰「我哋都喺芝加哥選過美，師姐係我榜樣，我有睇《白色強人II》，希望日後有機會合作同偷師，好似佢咁成功。」