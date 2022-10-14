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14/10/2022

電訊商擴5G業務！MIRROR吸金力功不可沒？csl.：下一步建虛擬大樓、推自家NFT！

#NFT #MIRROR #5G #CSL #元宇宙 #通訊業 #創科 #虛擬土地 #非同質化代幣
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　　將冰冷的5G流動通訊應用帶入尋常百姓家，同時成功賺錢，csl.個人流動通訊業務董事總經理林國誠的近30年業界經驗告訴他，並不容易。

 

　　雖然成功起用男團MIRROR宣傳其5G服務，但要保持客戶的忠誠度，需靠背後的夥伴及生態系統，更重要的是充滿熱誠的團隊。

 

csl.個人流動通訊業務董事總經理林國誠縱橫業界多年，深明如何透過特別企劃及參賽，提升團隊士氣。（梁巧恩攝）

 

　　由芬蘭Nokia高層至csl.高層，林國誠對工作甚至是業界，都是百分百投入工作。香港5G落地，比一些鄰近地區、國家慢。「作為電訊商，有責任將5G引入並做到世界級。」引入5G的投資不低，作為電訊商即有責任，亦要賺錢。「ARPU（Average Revenue Per User，每用戶平均收入）方面，我們做得夠領先。」

 

娛樂遊戲著手 突顯5G優勢

 

　　ARPU做得好，男團MIRROR的吸引力、吸金力功不可沒。但如何留住用戶，增加用戶粘度（Customer Stickiness），林國誠在業界打滾多年，深信要靠背後的生態系統、本地的內容及品牌支持。

 

　　他分析指，5G智能手機推出多時，但廠商大多專注推介其手機功能，甚少提及5G的好處。「5G傳送速度比4G快很多，如何令客戶明白，他們需要這樣快的傳輸速度？」林國誠從娛樂、音樂及遊戲等方面落手，引入自選多角度及360度高清直播及節目如《全民造星III》決賽5G特別版；又引入MOOV 24 bit Hi-Fi音樂，比MP3細緻度高出接近20倍，利用5G高速傳輸速度，突出支援較高音質及較大檔案的24位元無損格式串流音樂的好處。

 

利用Billboard宣傳的限制，是難安裝及不能改動，但透過鏡頭識別技術，可改動Billboard的內容，更方便宣傳。（受訪者提供圖片）

 

　　同時，利用AR（擴增實境，Augmented Reality）配合5G技術及MIRROR的吸引力，創造「元宇宙級」MIRRORVERSE，示範技術配合廣告的新演繹。用戶透過有AR功能、已錄得幾十萬下載的csl 5G Lens，打開AR Card、月曆，甚至戶外billboard，12個鏡仔即時活現眼前。盡顯5G高速、低時延的特性外，亦向其他品牌示範GPS配合AR的新推廣方式，希望與更多企業合作，共建生態系統。「建立好這個生態系統後，更可一起走進元宇宙的世界。」

 

盼建好虛擬大樓 推自家NFT

 

　　由手機廠商至電訊商，林國誠親歷行業與技術的演進。他指疫情確實改變了消費者的想法及消費習慣，作為商家只能盡快適應。

 

　　他深信隨著平價手機也配備5G技術，香港的5G滲透率將加快上升，這亦有助元宇宙的普及。他指現時元宇宙被批評人流不足，受技術發展未及深入及成熟，以及未有流動版本所致。「要另外戴裝置或透過電腦進入元宇宙，較為不便。」

 

　　由於該公司在港產元宇宙Sandbox內已購入虛擬土地，他希望在第四季可建好虛擬大樓，並計劃推出自家NFT（非同質化代幣）。「希望未來可以在元宇宙內，收取台費。」

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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